Megvenné a fürdőt a vasi város

Tóth Balázs polgármester hangsúlyozta: bár nincsenek testületi ülések, egyeztette a képviselőkkel a 2021-es költségvetés számait.

– Bár jogilag egyedül döntöttem, de mögöttem testületi egyetértés volt – nyomatékosította Tóth Balázs. A város költségvetési főösszege 2 milliárd 119 millió forint. Vasváron a főösszeg akkor is magas, ha jelentős pénz szerepel a fejlesztési oldalon. Az idén kormányzati támogatásból, pályázati forrásból 1 milliárd 200 millió forint fejlesztési forrás áll rendelkezésre.

A költségvetésben a város szigorúan vett működtetése 860 millió forintból oldható meg. Ezt az összevontan működő óvodára és bölcsődére, a könyvtárra, a Nagy Gáspár Művelődési Központra és az egészségügyi intézmény működtetésére költik zömében. A szociális feladatokat közösen látják el a kistérséggel. A kultúrára kiemelten költ a város, intézményi szinten ötven­millió forintot ad a célra saját forrásból az önkormányzat.

A polgármester a legfontosabb fejlesztéseket is górcső alá vette. Egyik ezek közül a fürdő megvételét, fejlesztését támogató kormányzati forrás. De folytatódhat a csapadékvíz elvezetését támogató projekt is. A második ütemben 200 millió forintból a Derkovits és a Hunyadi utca csapadékvíz-elvezetési problémáit oldják meg. A Békeház melletti Ezredesháznál is befejeződik idén egy turisztikai célú fejlesztés.

Az idei beruházások között megemlítendő a Pásztor utca felújítása, amelyet egy belügyminisztériumi pályázat támogat. Egyelőre saját erős beruházásként szerepel a költségvetésben a polgármesteri hivatal tetőszerkezetének felújítása. – Ha lesz pályázati forrás, azt mindenképpen szeretnénk igénybe venni. A tetőszerkezet felújítására negyvenmillió forintot biztosan rá kell majd költeni – mondta a városvezető.

Tóth Balázs azt is megemlítette: zajlik a következő európai uniós pályázati ciklus előkészítése. Ennek révén tervezik a csapadékvíz-elvezetési program harmadik ütemét, amely a Mártírok utca és a mögötte található árok rendbetételét jelenti, valamint a Vasvári Pál utca tömbbelsőjének vízelvezető problémáit oldaná meg.PM