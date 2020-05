Megyeszerte zökkenőmentesen zajlik a házi- és gyermekorvosi ellátás – Vasi orvosokat kérdeztünk

Legalábbis az általunk megkérdezett orvosok nyilatkozataiból ez derül ki. Mindenhol előjegyzés alapján, időpontra várják a betegeket, akik maguk is igyekeznek az előírt szabályokat betartani: telefonon keresik fel panaszaikkal az orvosukat. Ha behívják őket vizsgálatra, maszkban érkeznek, a helyszínen pedig használják a kihelyezett kézfertőtlenítőket.

Dr. Temesi Sándor körmendi háziorvos rendelője óránként maximum négy beteget fogad – ők időpontra érkeznek és csak kézfertőtlenítést követően léphetnek be az intézménybe. A betegek részéről egyértelműen szabálykövetést tapasztal: előzetesen telefonon érdeklődnek, időpontot kérnek és csak azután mennek be személyesen. Ahogy a doktor úr mondja, minden zökkenőmentesen zajlik: nincsenek sorok, az időpont-rendszernek köszönhetően egyszerre csak egy ember tartózkodik a folyosón. Elindult a beutalókat kiadása a szakrendelésekre és a laborba.

Ahogy nála, úgy dr. Morvay Adrienn, szombathelyi háziorvosnál is bevált az új elektronikus informatikai rendszer, az EESZT, melynek használatával elkerülhető, hogy csupán a gyógyszer felírás miatt a betegnek a rendelőbe kelljen mennie. Bár a Selmec utcai rendelőhöz tartozó betegek azt gondolták, hogy a karantén ideje alatt nem várták őket, Morvay doktornő elmondta: ők március közepe óta is minden nap, a teljes rendelési időben bent voltak és fogadták a hívásokat. Sőt, akiről úgy ítélték meg a tünetei alapján, azt vizsgálatra is behívták. Továbbra is zárt ajtó fogadja a betegeket, akik időpontra, maszkban érkeznek. A bejáratnál csengetnek, majd kézfertőtlenítés és hőmérőzés után léphetnek be. Rendben zajlik a rendelés, a betegek is elfogadják a szabályokat – nincs is más választásuk. Konfliktus eddig még nem volt, mindenki elfogadja az új rendszert.

Hasonló szabályok szerint működik a rendelés dr. Kálózi Patrícia sárvári gyermekorvosnál is, aki jelenleg a telemedicina módszerét alkalmazza: a szülők telefonon vázolják a panaszokat, a doktornő pedig e-mailben videót, fényképet kér a tünetekről – ezek alapján diagnosztizál. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor behívja a családot a rendelőbe. Náluk is kötelező a fertőtlenítés, a szülők, páciensek és az őket ellátók is védőfelszerelést viselnek. – Nagyon ügyesek a szülők. Tudják, hogy nagy a felelősségük, nekik kell megítélni elsősorban a gyerekük állapotát. Lelkesen küldik a képeket, videókat – naponta akár többször is konzultálunk: visszahívnak, hogy tájékoztassanak a gyerekek állapotáról. Remekül működik a rendszer – ez annak köszönhető, hogy a karantén miatt nem találkoztak egymással a gyerekek, így nem tudták továbbadni a fertőzéseket.