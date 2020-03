Meizner Vera kisgyerekes anyaként cserélte fel multicéges karrierjét a vállalkozói létre

„Anyának Verocs, apának Vercsi. A férjemnek Szívem, a srácoknak Anyuci. Az oviban az ikrek anyukája. Az orvosnak »Asszonyom«, amikor közli a rossz hírt. A volt kollégáknak a bátor, aki 42 évesen lépni mert. Orsinak – valahányszor találkozunk – »úristendevékony«. A férjek szerint varázsló, aki kibontja feleségüket a többéves zsírbugyorból, és újra önbizalommal tölti meg őket. Ki vagyok én valójában?” – teszi fel a kérdést a közösségi oldalon Meizner Vera. Mi is ennek jártunk utána.

A középiskolás éveit és felnőtt életének jó néhány esztendejét is Szombathelyen töltötte e heti Karrier rovatunk interjúalanya, aki jó nevű multicégeknél szerzett munkatapasztalatát és szépen ívelő karrierjét cserélte fel 42 évesen a vállalkozói létre és a korábbiakhoz képest homlokegyenest más területre. Az általa képviselt komplett életmódváltó program útmutatást és folyamatos támogatást is ad a sikeres és tartós fogyáshoz. Vera röpke két hónap alatt vált mentoráltból mentorrá. Először neki volt szüksége segítségre, és vágott bele a programba. Mostanra kétszáznál több nő és férfi sikeres életmódváltásában volt fontos szerepe.

– Szombathelyen az Orlayba jártam, és máig hálás vagyok az akkori némettanáraimnak, azóta az ott szerzett nyelvtudásból élek. Győr és a SZIF (ma Széchenyi István Egyetem) volt a következő állomás: közgazdász diplomát szereztem nemzetközi szállítmányozás szakirányon, és rögtön folytattam a tanulást levelező tagozaton a Külkeren, marketing és teljes körű minőségirányítás (TQM) szakon. Közben speditőrként helyezkedtem el a fővárosban, de a váltást fontolgattam, mert a marketing érdekelt igazán. Ennek megfelelően marketing asszisztensi állásban landoltam egy osztrák irodabútor-gyártó cégnél.

A szerelem hozott haza, Szombathelyre 2000-ben. Egy irodaszer-értékesítéssel foglalkozó kft. ügyfélszolgálati vezetője, utána kirendeltségvezetője lettem, majd 2004 júniusától egy szombathelyi logisztikai központban ügyfélszolgálati csoportvezető.

Komplexebb, nagyobb felelősségi körrel járó feladatra vágytam, egy újsághirdetésre jelentkezve egy jánosházi telephellyel is rendelkező, építőanyag-gyártó és értékesítő cég értékesítési és irodavezetőjének választottak ki – meséli Vera egy szuszra.

Rengeteg munkával telt számára a 2005 és 2010 közötti időszak, a magánéletében pedig sorsdöntő fordulatot hozott. Megismerkedett a mostani férjével, aki akkor Budapesten dolgozott – jó háromnegyed év után Vera is ott keresett és nagyon hamar talált is állást. – Már nem a pozíció volt fontos, elmélyülésre alkalmas, szakmaibb feladatot kerestem. Ehhez hozzájárult az is, hogy rosszul éltem meg a korábbi munkahelyeimen, hogy a középvezetői szint magánnyal is társult. Hiányoztak az őszinte emberi kapcsolatok.

Integrált vállalatirányítási rendszer bevezetésében már részt vett az egyik korábbi munkahelyén, ezért adta be Budapesten az önéletrajzát az SAP szoftveróriás leányvállalatához. Terméktámogató mérnökként két év alatt senior szintre jutott, majd ő lett a könyvelési modul Nexusa, szakmai kapcsolati pontja. Az ott töltött második év végétől University Alliance projektvezető lett, ami gyakori egyetemi oktatást is hozott az életébe. Tíz tartalmas évet „húzott le” a cégnél, ebből kettő otthon telt: négy éve ikreik születtek.

Domonkos és Levente kétéves korukban hagyták anyát visszatérni a munka világába, amire Vera nagyon készült, több szempontból is. – A gyerekek nevelése mellett a munkával teljes az életem. Az volt a tervem, hogy 2018 őszén hat órában megyek vissza dolgozni, méghozzá a régi top formámban. Hiú vagyok, nagyon zavartak a rajtam maradt kilók, amik csak nem akartak leolvadni. Lestrapáltnak éreztem magamat, és mint utólag kiderült, pajzsmirigyprobléma is állt az akkori állapotom háttérben.

Rátaláltam arra a mentorral vezetett életmódprogramra (ketogén típusú diétával támogatja a fogyást), amivel kevesebb, mint két hónap alatt leadtam a vágyott 7–8 kilót. Néhány hét alatt 10 centivel keskenyebb lett a csípőm és izmos lettem – korábban rendszeresen sportoltam, csak éppen bármit csináltam, nem látszott. A mentor abban segít, hogy mikor, mit és mennyit egyen a mentorált, hogy kialakuljanak a tudatos étkezési szokásai, egészségesebb legyen a testképe, és hogy a tükör az ellenségéből a barátjává váljon pár hét alatt.

– Szerettem volna, ha az általam megismert módszer – amibe gyakorlatilag „beleszerettem” – minél több mindenkihez eljutna, ezért a hatórás munka mellett elkezdtem foglalkozni a népszerűsítésével, értékesítésével. Facebook-csoportot hoztam létre, ahol azóta rendszeresen megosztom ügyfeleim sikertörténeteit. Külön boldogság, hogy sok vendégtől érkezett az a visszajelzés, hogy a motivációs posztjaim személyessége, humora is megfogta őket a tartalmakon kívül, azért is álltak neki a programnak. Folyamatosan fejlesztem magamat, nem tudok nyugodni. Elvégeztem egy táplálkozási tanácsadó tanfolyamot, hogy még professzionálisabban tudjam képviselni a termékeinket, a programot. És elkezdtem vállalkozásfejlesztési coachhoz járni, aminek kimutatható hasznát láttam a bevételeimnél is.

Tavaly év végéig dolgozott Vera az SAP-nál, azóta a rugalmas munkaidőben végezhető, új „munkahelyén” teljesít a tőle megszokott maximalizmussal és lelkesedéssel. Sokaknak van elakadásuk a fogyókúrában, van, aki a motivációját veszti, mert napok óta egyetlen dekával sem mutatott kevesebbet alatta a mérleg – ilyenkor átsegíti a vendégeit a holtpontokon. Legnagyobb arányban a 35 fölöttiektől indulva a hatvanas éveikben járó nők és férfiak kérik a segítségét.

Külön büszke arra, hogy orvosok is fogynak vele. Közben ő is jócskán profitál a vendégei elégedettségéből. És bizony vannak napok – ezt sem titkolja –, amikor pizzaszeletet eszik vagy áfonyás sajttortát, urambocsá rózsaszín minyont, mondván, emberek vagyunk, nem mindig tudjuk megzabolázni magunkat. A lényeg, hogy az életünk nagy részében figyeljünk oda arra, hogy mit eszünk, és legyen a kezünkben az irányítás az egészségünk felett.