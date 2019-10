Mellkompresszió: szolgálatba állt a Lucas 2

Mellkaskompressziós készüléket vehettek át a napokban a szentgotthárdi mentőállomás munkatársai. A fontos készüléket már élesben is felavathatták.

Kedden délelőtt az Országos Mentőszolgálat szentgotthárdi mentőállomásán Huszár Gábor polgármester az önkormányzat támogatásával vásárolt mell­kaskompressziós készüléket adott át, amely nagyban segítheti a mentők mindennapi munkáját. Huszár Gábor elmondta: az összeget, amelyről a képviselő-testület még 2018 októberében döntött, eredetileg egy korszerű röntgengép beszerzésére szánták. Miután azonban a Markusovszky kórház ezt a kérdést megoldotta, az összeg a 2019. évi tartalékba került. Szinte ezzel egy időben Németh László mentőállomás-vezető mentőtiszt jelezte az önkormányzatnak, hogy nagy szükség lenne egy mellkaskompressziós készülék beszerzésére. Szívleállás esetén az eszköz a betegre helyezve elvégzi a mellkasi nyomásokat. A másodpercek alatt felszerelhető berendezésnek (Lucas 2) köszönhetően biztosított a folyamatos, egyenletes mellkaskompresszió, ráadásul akár menet közben, a mentőautóban is használható. Segítségével felszabadul egy szakember, aki így más módon működhet közre a mentésben.

Az önkormányzat 3 millió 507 ezer forinttal járult hozzá az eszköz beszerzéséhez, azonban mivel végül sikerült olcsóbban megvásárolni a készüléket, a mentőállomás egy magasnyomású mosóval is gazdagodhatott.

Az átadón részt vett ­Köcse Tamás Vas megyei vezető men­tőtiszt és dr. Lórántfy Mária regionális igazgató is. Utóbbi hangsúlyozta: a szentgotthárdi mentőállomáson az elmúlt években megvalósult fejlesztések az önkormányzattal való jó együttműködésnek is köszönhetők. Az új eszközt az átvétel után kevéssel már használni is kellett egy szívleállásos beteg újraélesztésénél.