Menges Orsolya amatőr családfakutatóval beszélgettünk: nem száraz adatgyűjtés

Menges Orsolya több mint tíz éve kezdte feltárni rokoni kapcsolatait. A családfakutatás másodlagos forrásai közül főleg internetes adatbázisokból jutott értékes információhoz. Rábahídvégen felmenői éltek, az ottani temetőbe is így jutott el, aztán mást is talált.

Orsi régóta keres olyan forrásokat, amelyekben az őseire vonatkozó adatokhoz juthat. A családja jelenleg Szombathelyen lakik, de nagyszülei, dédszülei, a rokonsága Vasvárról, Gércéről, Káldról is, valamint nagyon kis részben Rábahídvégről származik. Négygyermekes anyukaként otthonról, a számítógép mögül kutatja a család származását, böngészi a megtalált egyházi és állami anyakönyveket, születések, keresztelések, házasságkötések dokumentumait, a halotti anyakönyvi kivonatokat.

– Kedvtelésből jelentkeztem be az első családfakutató oldalra 2007-ben. Akkor még az USA-ban éltünk a férjemmel. Hosszú éveket töltöttem távol Magyarországtól. Visszagondolva: a családomhoz és a hazámhoz fűződő kötelékeket is újraértékeltem. Tudni akartam, honnan jöttem, kik az őseim, Szombathelyen kívül merre vezetnek a szálak, amik idekötnek. A digitalizálás elért a családfakutatásig, az internetes adatbázisokban rengeteg adat fellelhető. Nagyon sokat köszönhet a terület a mormon egyháznak. Hitük szerint az adott korban élő hívőknek az ősökig visszamenőleg gondoskodniuk kell az üdvösség megszerzéséről. Elkezdték kutatni családi múltjukat, sok országból szereztek be anyakönyvmásolatokat, amelyeket az USA-ban digitalizáltak, erre internetes szolgáltatás épült. Nem mindig lehet sokáig eljutni, vannak követhetőbb és kevésbé használható anyakönyvek. Kreativitásra akkor van szükség, amikor rábukkanva valakinek a születési anyakönyvi kivonatára, megpróbálom követni az életét. Mikor, hol házasodhatott, születhettek-e gyermekei? Ha elköltözött, hová és mikor? – meséli.

Orsi néhány napja járt a rábahídvégi temetőben, ahol még 2017-ben tette közzé az önkormányzat: 2018-ban felújítja az egyik temetőt, arra kérték a lakosokat, hogy 2017. december 31-éig mindenki nyilatkozzon, hogy a gondozásában lévő sírt vagy síremléket megtartja-e. A régi temetőt felmérették, a sírok pontos helyét térkép tartalmazza, ezt egy melléklet egészíti ki számozott listával. Mindenki be tudja azonosítani, melyik sír tartozik a családjához. A gazdátlan síremlékeket a temető északi sarkában, egy kőtárban helyezik el.

A síremlékeket azóta elbontották: Orsi húsz-harminc darabot fényképezett le a nagyon régi sírkövekből. Azt mondja, életablakokat akart nyitni, megmutatni az elhunytak életének egy kis részét, ezért a Facebookon is közzétette a bejegyzéseit. K. Józsikáról például ezt írja: „Mint a gyermekhalálozások esetében legtöbbször, erről a kis angyalról is elég keveset lehet megtudni az anyakönyvi adatok alapján. Hiszen alig élt még, sem foglalkozása, sem házastársa, sem gyermekei nem bővíthették élettörténetét. Minden szülőnek könnyű átérezni, milyen értékes kis élet lehetett a családjának, és a fájdalmat, amit az elvesztése okozhatott. Sajnos gyermekek esetében a halál okát sem gyakran tudjuk kideríteni, hiszen a „veleszületett gyengeség” sok mindenre utalhat. A halotti anyakönyv és a sír dátumai kicsit eltérnek, de abban megegyeznek, hogy 1915-ben ez a kisfiú csupán 14 napig maradhatott szülei szerető ölelésében e földön.”

A legjobban B. Györgyné, született T. Gizella története érintette meg, ő 1891-ben született. „19 éves volt, amikor hozzáment a nála 9 évvel idősebb B. Györgyhöz, azonban mindössze 21 évesen meghalt. A halál oka dermesztően gyöngyözik a halotti anyakönyv sorában: „gyermekágy.” Kíváncsi voltam a további részletekre, és mint kiderült, Gizella csak két héttel élte túl a szülést. Ahogy az is, hogy férje két hónappal később újranősült. Elsőre arra következtettem, talán a kisbaba életben maradt, és szüksége volt egy „új” anyukára. De hamarosan fény derült a szomorú valóságra: a kisbaba két héttel élte csak túl az édesanyját. (Hajlamos lettem volna magamban B. Györgyöt „tipikus”, asszony nélkül élni képtelen férfinek elkönyvelni, ha nem fut át az agyamon még egy gondolat, és sarkall még egy lehetséges anyakönyv felkutatására. És ott volt a szívfájdító ok, amiért B. Györgynek sürgős szüksége volt egy új asszonyra: „B. György és T. Gizella gyermeke, Teréz, aki 1911. május 7-én született, egyéves volt, amikor elvesztette édesanyját és kisöccsét.”

– A családfakutatás lehetne száraz munka, amelyben csak adatokkal dolgozunk, számokat követünk és próbálunk összekapcsolni neveket, de jócskán van a dolognak érzelmi része is. Gyerekkoromban nem kedveltem különösképpen a történelmet, de később rájöttem, hogy amikor egy ember adatai mögött megismerek egy élettörténetet, olyan, mintha belemerülnék egy jó könyvbe. És mégis más: ez valódi történet.