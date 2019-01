Adj egy táskát Te is a rászoruló nőknek!

Élnek köztünk nők, akiknek elérhetetlenek a márkás tisztálkodószerek, fehérneműk, akiknek nemegyszer választaniuk kell: élelmiszert vagy mondjuk tusfürdőt vesznek. És nem csak decemberben van szükség a segítségre – mindkettőt felismerték a nem luxustáska kampány kezdeményezői.

Hatalmas összefogás szemtanúi a rendszeres Facebook-használók: naponta többször jönnek szembe a közösségi oldalon arra utaló posztok, ki mindenki csomagolt össze egy táskába, adott fel postán vagy juttatott el hozzá közeli gyűjtőpontra rászoruló nők­nek tisztálkodószereket, fehérneműcsomagot. December közepén kezdődött és január 31-éig tart a nem luxustáska elnevezésű kampány, melynek végén a gyűjtőpontok helyszínein a Magyar Máltai Szeretetszolgálat segítségével nehéz körülmények között levő nőknek osztják majd szét az adományokat.

Cserta Szandra otthonszervezési tanácsadó volt a kampány ötletgazdája, blogjában karácsony előtt így írt: „Az utóbbi időben úgy érzem, elkényelmesedtem a mosatlan edények, lejárt élelmiszerek és menütervezési kísérletek frusztráló mindennapjaiban. Felhívtam Huszka Ági stylist barátnőmet, és megkértem, hogy lépjünk ki egy kicsit a komfortzónánkból, és alkossunk valamit közösen. Az ausztrál Share Her Dignity non-profit It’s in the bag kampány mintájára megvalósítottuk a magyar változatát, aminek a neve nem luxustáska lett.”

Higiéniai okok miatt új termékek jöhetnek csak szóba

Van otthon egy felesleges, viszonylag jó állapotban lévő táskád? – ezt kérdezték nőtársaiktól a szervezők, és arra kérték őket, nézzenek körül a gardróbszekrényükben, és tegyenek a táskába mindennapi higiéniai termékeket, például bontatlan csomagolású sampont, hajbalzsamot, fogkefét, fogkrémet, szappant, egészségügyi betétet, papír zsebkendőt, WC-papírt vagy éppen hajkefét, csupa olyan dolgot, aminek ők is örülnének. Külön kérésük az, hogy ne kerüljön a táskákba tampon, mosható, intim tölcsér, éles kés vagy borotva, gyógyszer, illetve olyan élelmiszerek, amelyek 2019 júniusa előtt lejárnak. Higiéniai okok miatt új termékek jöhetnek csak szóba, amennyiben valaki zoknit vagy fehérneműt adományozna, azt mossa ki, vagy jelezze a szervezőknek, ha nem tudta kimosni. A táskák pedig legyenek használható állapotúak, ne legyen rajtuk letörve a cipzár vagy az akasztó.

A szervezők azt ígérik: februárban nehéz körülmények között lévő nőknek, fia­tal lányoknak juttatják el a táskákat. Azzal a céllal, hogy segítsenek megőrizni méltóságukat és mosolyt csaljanak az arcukra.

A budapesti helyszínek mellett mostanra 16 vidéki gyűjtőponton adhatjuk le a táskákat. Szombathelyen és a környező megyékben Győrben, Sopronban, Zalaegerszegen és Veszprémben a Smile nyelviskola állt a kezdeményezés mellé. – Nagyon megmozgatta az akció a helyieket, rengeteg táska érkezett hozzánk, kevés a kis neszesszer, jellemzőbbek a hatalmas kézitáskák tele hasznos dolgokkal. Minden korosztály kopogtat: van, hogy komplett családok érkeznek, de tinédzserek is adtak le nálunk adományt. Ha ötven táskánál több gyűlik össze egy helyszínen, és itt ez a helyzet, akkor a Máltai Szeretetszolgálat a megyében osztja szét a táskákat. Nagyszerűnek tartjuk az ötletet, a kollégák is hoztak be táskákat, amiket dobozokban gyűjtünk – tudtuk meg Orbán Cintia ügyfélszolgálati munkatárstól.

Minden nő megérdemli, hogy nő maradhasson

A 26 éves rumi Kósa Adrienn a testvérével együtt karácsony előtt postán adott fel egy méretes táskát: egyebek mellett fogkefe, fogkrém, hajbalzsam, törlőkendő, tisztasági betét, kézkrém is került a csomagba.

A Facebookon pedig Adrienn arra biztatta ismerőseit, cselekedjenek ők is hasonlóan, ha megtehetik. Adrienn szerint minden nő – legyen idős vagy fiatal – megérdemli, hogy nő maradhasson, és mindenkinek joga van a tisztálkodáshoz, még ha kevés pénzből is él.

A szervezők tisztában vannak azzal, hogy a kezdeményezés nem csak budapesti nőtársaikat hivatott segíteni. Felelősséget azonban csak a hivatalos gyűjtőpontokra eljuttatott batyukért és azok tartalmáért vállalnak.