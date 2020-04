Mese a koronavírusról bölcsiseknek

Minden napra más, színesen összeállított játéktevékenység-ajánlóval készül a szülőknek a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény (EBI). Segítségnek szánják az ajánlókat, hogy a mostani nehéz napok vidámabban teljenek.

Minden bölcsődés korú gyereket nevelő szülőnek érdemes felkeresnie a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény honlapját. A hétvége kivételével ugyanis minden nap osztanak meg a szülőkkel komplex játéktevékenység- és zenei ajánlókat. Az intézmény dolgozói által összeállított, a 0–3 éves korosztálynak megfelelő játékokról van szó, amiket a szülők – ha kedvet éreznek hozzá – a gyerekekkel együtt meg tudnak valósítani. A tartalmak felölelik a különböző nevelési területeket: az anyanyelvi nevelésen belül mindig van egy nekik szóló mese, mondóka, hozzá az útmutató, hogyan kell eljátszani; egy dal, amit felénekelnek, és ami a weboldalon meghallgatható. Mesevideókat is töltenek fel – a kisgyermeknevelők mondják a mesét. Szerepelnek ezenkívül alkotótevékenységek is – például babcsíráztatás, süteménykészítés, só-liszt gyurmából csigaformázás –, amelyeket ugyancsak a szülővel együtt tudnak a gyerekek végrehajtani. Nem hiányoznak a nagymozgásos játékok sem: ezek otthon, akár a lakásban megvalósíthatók.

Az említett területek nagyon fontosak a bölcsődés gyermekeknek, mondja Sebestyén Bianka, az intézmény vezetője, hozzáfűzve, hogy az oldalon hetente mintaétrendet is kínálnak. Reggelit, tízórait, ebédet, uzsonnát és vacsorát receptekkel, az elkészítés módjával és kedvcsinálónak a kész ételek fotóival. Valódi segítségnek szánják a tartalmakat a szülőknek. Mindezt az Aktuális információk menüpont alatt.

Március 31-ei keltezéssel például a koronavírus történetét mesélik el a 2-3 éves gyerekeknek, akik életkoruknál fogva is rendkívül érzékenyek a hétköznapi élet szertartásaira, és akiknek néhány hete minden előzmény nélkül megváltozott a megszokott közege, emiatt drasztikus törést élhetnek meg. „Biztosan csodálkoztok azon, hogy miért nem jöttök a bölcsibe. Mi is hallottuk, hogy kérdezitek Anyát és Apát, hogy miért vagyunk otthon, mikor megyünk már? Ezt szeretnénk most elmesélni nektek, hogy ti is tudjátok, mi történik a bölcsődével, miért vannak zárva az ajtók, miért nem játszhattok ott a többi gyerekkel” – így szól a bevezetés, majd következik a történet: „Nem is olyan régen, messze vidékről érkezett hozzánk ide, ahol élünk, egy vírus.

Koronavírusnak hívják, és betegséget okozhat az embereknek. Ez a vírus a szemetekkel nem látható, nagyon pici. A doktor bácsik és doktor nénik is csak nagyítós mikroszkóppal tudják megnézni. A képen meg tudjátok nézni, hogy milyen ez a vírus a mikroszkóppal kinagyítva. Sok tüskéje miatt kapta a koronavírus nevet. Hasonlít egy király koronájára. Nagyon sokféle vírus van. Vannak ártalmatlan vírusok, és vannak, amiktől betegek lehetünk. Például lázasak leszünk, köhögünk vagy tüsszentünk, hasmenésünk lesz, de olyan vírus is van, amelyiktől hányunk. A koronavírus egy köhögős, lázas vírus.

Az emberek testében vannak katonák, ezeket sejteknek nevezzük. Ezek a sejtkatonák védenek bennünket. Minden ember sejtkatona-serege más. Vannak, akiknek kevés sejtkatonájuk van, és vannak olyan erős emberek, akiknek nagy a sejthadseregük. Akinek nagyon kevés a sejtkatonája, ő könnyebben megbetegszik, mert a sejtkatonák elfáradnak harcolás közben.” – ez a rövid történet, amelyet érdemes a legkisebbeknek elmesélnünk.

Majd kérdések, válaszok és a kicsiknek szóló hasznos tanácsok segítenek a megértésben: „Hogyan jut be a testünkbe a vírus?”. „A legkönnyebben a szájunkon, az orrunkon és a szemünkön keresztül. Ne engedjük be! Képzeljétek el, hogy a szemünk, a szánk és az orrunk egy ajtó! Testünk ajtói az arcunkon vannak, amiket, ha jól becsukunk, a vírusok nem fognak bejutni rajtuk.” „Hogyan kerül a vírus az orrunkba, szemünkbe és a szánkba? Ha a kezetekkel az arcotokhoz nyúltok, akkor könnyen bekerülhet a vírus. Például, ha megdörzsölitek a szemeteket vagy megvakarjátok az orrotokat, esetleg belenyúltok a szátokba. Próbáljátok meg, hogy játékra használjátok a kezeiteket! Kirakózzatok, építsetek, gyurmázzatok, rajzoljatok, fűzzetek gyöngyöt tésztából vagy segítsetek anyának főzni! A kezetekkel sok mindent megfogtok, amit más ember is megfoghatott. Kilincset, ajtót, korlátot a kerítésen vagy a lépcsőházban. Ha egy beteg ember fogta meg ezeket, és utána ti is, akkor a kezetekre kerülhet a vírus, amit észre sem vesztek.” „Mit tegyetek?” „Mossatok kezet szappannal alaposan!”

A vírust a szemünkkel nem látjuk, így jobb, ha nem megyünk közel a többi emberhez. Ha jön egy barátod veled szembe az utcán, messziről integess neki, ne szaladj oda, mert most nem adunk puszit és ölelést egymásnak. Ha puszilkodunk, az arcunkon lévő ajtókon be tud menni a vírus a testünkbe. Így most messziről küldünk puszit egymásnak! Végül megkérdezhetjük a gyerekektől: „Szerintetek hogyan segíthettek a sejtkatonáitoknak, hogy legyőzzék a vírust?”. Válaszként elmondhatjuk: „A sejtkatonáitok erősebbek lesznek, ha sok gyümölcsöt és zöldséget esztek. Így jobban tudnak harcolni a betegség ellen”. Az EBI honlapján található illusztrációk segítenek a feldolgozásban.