Mesterség és ihlet Celldömölkön

Bihari Puhl Levente mutatkozik be a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár Móritz Sándor Galériájában. Hiperrealista festmények, térplasztikák, azokkal irónia, humor levyntgard stílusban.

Hiperrealista portré és csend­élet, meg tájképek mellett kollázsok és montázsok is mutatják, mennyire szerteágazó a levyngard stílus.

Annak nevezi a munkáját Bihari Puhl Levente, a lassan két éve Jánosházán élő festőművész, aki komplex bemutatkozást hozott a Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtárba. Átfogó képet igyekszik mutatni – mondta az alkotó. – Most délelőtt éppen egy szobabútort raktam össze, építjük a családi házunkat, aztán tavasszal majd a műtermet – mondta arról Bihari Puhl Levente, min dolgozik éppen.

Több mint egy éve nem készített új képet, de, mint emlékeztetett, Szinyei tíz évig nem festett. Most gyakorlatilag az alkotás helyén és idején dolgozik. Celldömölkre pedig régóta tervezte elhozni munkáit. – Tízen-éve szemezek az épülettel, hogy be kellene mutatni itt a dolgaimat, most összejött – mondta.

Sajátosan egyedi a látás- és kifejezésmódja. Alapja a mesterség és az ihlet – így jellemezte Vasvári Zoltán művelődéstörténész, akinek gondolatait a szervező, Joó Ágnes tanárnő tolmácsolta a megnyitón. A bemutatkozó kiállítás február 21-éig látható.