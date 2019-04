Mesterségek udvara – Rengeteg régi szakmát próbálhattak ki az érdeklődők Sárváron

A tojáspatkolástól a csipkeverés finom fonalain át a kovácsműhely üllőjén való kalapálásig, sokféle régi mesterség fogásait kipróbálhatták a fiatalok a sárvári vár húsvéti programján

A kulturális központ a mesterségek udvarán szinte már elfeledett foglalkozások művelőit gyűjtötték össze, hogy bemutassák be munkájuk fogásait. Így volt kötélverő, kosárfonó, papírmerítő és rézműves mester is a kínálatban. Aki inasként akarta kipróbálni magát, mesterek mellett segédként ezt is megtehette.

A tojáspatkoló mester nemcsak bemutatta a titkot, hanem egy patkoló jegyet váltva a vállalkozó kedvűek cirádás veretezést, patkóformát, zöldág-formát, szívet és a tulipánt választva maguk is megvasalhatták a kiválasztott tojásokat.