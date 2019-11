Mézes reggeli Európában – A kezdeményezéshez több határ menti településen csatlakoztak

November közepén a Szlovén Rába-vidék több településén is csatlakoztak az általános iskolák az Európai Mézes Reggeli programhoz – az idén először Szentgotthárdon is.

A program szlovén kezdeményezésre néhány évvel ezelőtt honosodott meg az Európai Unió számos országában, így Magyarországon is. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, illetve a helyi egyesületek, termelők és szaktanácsadók által szervezett alkalmak célja, hogy felkeltsék a fiatal korosztály érdeklődését a mezőgazdaság, az egészséges táplálkozás és a természeti értékek iránt.

Mivel Szlovéniában különösen nagy jelentősége van a méztermelésnek, a hagyomány hamar eljutott a határ menti településekre is. A Rába-vidéki falvak után ebben az évben először, Metka Lajnscek szentgotthárdi szlovén főkonzul asszony kezdeményezésére, a szentgotthárdi Arany János Általános Iskolában is megtartották a mézes reggelit.

Múlt kedden a 3. c. osztályban az első tanórán mézes kenyeret és almát falatoztak a szlovén nyelvet tanuló diákok és osztálytársaik. A csapathoz az elsős szlovén gyerekek is csatlakoztak. A főkonzul asszony röviden a szomszédos ország szépségeiről és a szlovén hagyományokról beszélt a gyerekeknek, a szorgos méhecskékről és a méz jótékony egészségügyi hatásairól pedig Kovács László Rába-vidéki szlovén méhész mesélt. A termelő magával hozta és bemutatta a gyerekeknek a legfontosabb méhészeti eszközöket is. A kisdiákok, akik apró ajándékokat is kaptak, egy szlovén dal eléneklésével köszönték meg a finom reggelit, ami miről is szólhatott volna másról, mint a szorgos méhecskéről.

A jól sikerült programot az iskola részéről Domiter Judit és Horváthné Kovács Adrienn tanítónők készítették elő. Scleipfnerné Gáspár Andrea igazgató szerint a diákoknak nemcsak hogy ízlett a finom édes reggeli és a mézes tea, de meglepően sok ismerettel rendelkeztek már a méhészetről, a méhekről, és többen számoltak be arról, hogy odahaza is szoktak mézet fogyasztani.

A Rába-vidék több településén már nem először fogyasztottak hagyományos szlovén mézes reggelit a gyerekek, így például az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Iskolában. Erre az alkalomra két szlovéniai plébános, Dejan Horváth és Vili Hribernik is ellátogatott, valamint két méhész érkezett a határon túlról.

Nemcsak mézet hoztak magukkal, hanem a reggeli előtt kaptárakat mutattak a gyerekeknek, sőt a méhészek munkaruháját is felpróbálhatta, akinek kedve volt hozzá. A vendégek itt is röviden ismertették a méhészek munkáját, valamint felhívták a figyelmet a méz fontosságára és a házilag, hagyományos technikával készített ételekre. A mézes reggelihez csatlakozott Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke, Metka Lajnscek főkonzul, valamint Valerija Perger szlovén szaktanácsadó.