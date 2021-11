Mi lesz veled, kerékpárút?

Rendhagyó sajtótájékoztatón jelentette be szerda délután Horváth Attila alpolgármester: mintegy 70 millió forint kellene még a Balogunyomot és a települést összekötő kerékpárút hiányzó szakaszának megépítéséhez. A szomszédos falu polgármesterét meg sem ismerte a városvezető, de annyit azért elárult: hamarosan felveszik vele a kapcsolatot.

A Szombathelyt Balogunyommal összekötő kerékpárút története messzire nyúlik vissza. Mohos Géza, a Balogunyomi Kerékpáros Klub elnöke több mint háromezer környékbeli kérését tolmácsolva fordult 2017-ben Hende Csaba országgyűlési képviselőhöz: nagy szükség lenne a forgalmas 86-os út mellett egy bicikliútra. Hamarosan meg is lett a szükséges összeg.

– Az európai uniós pályázatok szabályrendszere szerint a Szombathely közigazgatási területre eső részért a város felel, a másik szakasz pedig a Vas Megyei Önkormányzat és Balogunyom önkormányzatának a konzorciumában valósult meg – tájékoztatta lapunkat Kondora Bálint, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke. Hozzátette: Hende Csaba hosszas lobbitevékenységének eredménye, hogy egyáltalán megnyílt a lehetőség, beadhassák erre a szakaszra is a pályázatot.

A mintegy 558 méter hosszú balogunyomi szakasz megépült, és mostanáig mindenki úgy tudta: a másik fele csak a területi kisajátítások végett csúszik. Szerdán Horváth Attila alpolgármester a Halastó utcában tartott sajtótájékoztatón bejelentette: az időközben átépített vasúti átjáró miatt újra kell terveztetni a beruházást. A közbeszerzési eljárást novemberben kiírják, de feltehetőleg további 70 millió forintra lesz szükség. Felszólította továbbá Hende Csabát, teremtse elő ezt az összeget.

A Fidesz szombathelyi szervezete közleményben reagált az elhangzottakra. Mint írták: „Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő ajtaja ahogy eddig, most is nyitva áll mindenki, így Nemény András polgármester és Horváth Attila alpolgármester előtt is. Felháborító, hogy ahelyett, hogy tisztességes úton kérnének segítséget, a sajtón keresztül üzengetnek.” – Felszólítjuk Nemény Andrást: ne a szavakkal dobálózzanak, hanem tanuljanak meg várost vezetni! Vagy legalább segítséget kérni! Nem szégyen bevallani, ha valami nem megy. Nem akarásnak azonban nyögés a vége – fogalmaztak.

A sajtótájékoztatón megjelent Tarsoly Alfonz, Balogunyom polgármestere is, akit a szombathelyi városvezető nem ismert meg. – Kéthetente bombáztuk levéllel a szombathelyi önkormányzatot, de érdemi választ nem kaptunk, ahogy a felmerülő problémákról sem tájékoztattak eddig bennünket. Idejét sem tudom, mikor egyeztettünk utoljára a beruházással kapcsolatban – fogalmazott a falu vezetője. Tarsoly Alfonz hangsúlyozta: nem érti az egész történetet, hiszen a pénz, ahogy számukra, úgy a szombathelyi önkormányzat számára is jó ideje elérhető.

A Fidesz szombathelyi szervezetének közleménye teljes terjedelmében itt olvasható:

Nemény András polgármester és csapata ismét bizonyította: ahelyett

hogy várost vezetne, csak üres kifogásokat keres.

Megdöbbenve értesültünk Horváth Attila alpolgármester szerdai

sajtótájékoztatóján elhangzottakról, miszerint további hetvenmillió

forint hiányzik a Szombathelyt Balogunyommal összekötő kerékpárút

hiányzó szakaszának megépítéséhez. Teszik mindezt úgy, hogy az eredeti

tervek szerinti szükséges összeg TOP forrásból már két éve az

önkormányzat rendelkezésére áll, a problémát mostanáig senkinek nem

jelezték.

Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő ajtaja ahogy eddig, most is

nyitva áll mindenki, így Nemény András polgármester és Horváth Attila

alpolgármester előtt is. Felháborító, hogy ahelyett, hogy tisztességes

úton kérnének segítséget, a sajtón keresztül üzengetnek.

Dr. Hende Csaba a kezdetektől a szívén viseli a kerékpárút

megépítését, neki köszönhetően sikerült uniós forrást biztosítani a

beruházásra. Ezúton felszólítjuk Nemény Andrást: ne a szavakkal

dobálózzanak, hanem tanuljanak meg várost vezetni! Vagy legalább

segítséget kérni! Nem szégyen bevallani, ha valami nem megy. Nem

akarásnak azonban nyögés a vége.

Fidesz Szombathelyi Szervezete