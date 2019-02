Michel és Éden nem, Bájron, Rozalina igen – Íme a legújabb utónevek

2009 óta havonta frissül az MTA Nyelvtudományi Intézete által anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek jegyzéke. Idén január 1-jétől összesen 4070 név közül válogathatunk.

A külföldi szappanoperák világa a mai napig gyakran ihleti meg a névadó szülőket, ám a legújabb trendek kedvelői a magyaros irányvonalban is a kreativitást keresik. A különféle magyar nevek összeolvasztásából egészen különleges és szép megoldások is születtek az idei évre. A 2018-ban jóváhagyott nevek között ilyen a Mogyoró és a Margitvirág is.

A fiúknak ezúttal nem jutott ilyen típusú név, bibliai ihletésű annál inkább: Ádám és Éva első fia, Káin neve 2019-ben már magyar gyermeknek is adható. A többféle névből összeolvasztott, szép hangzású lánynevek közül idén már adható például a Dorinda, a Hannabella, a Lizabella, a Mariam és a Rozalina. Új névként adható továbbá a Magyarországon anyakönyvezett lányoknak például az Alamea, Alana, Balzsa, Barbel, Cirel, Denerisz, Devana, Dusenka, Eloiz, Katalina, Kunti, Lilita, Lorna, Makaréna, Melba, Mirana, Nalini, Niara, Nika, Nila, Ramina, Rozali, Sekina, Vilora, Zada, Záli.

A fiúk esetében kicsit kevesebbet ötleteltek a szülők 2018-ban. 2019-ben olyan új nevek kerültek a magyar fiúnevek listájára, mint az Alekszej, Aragorn, Aram, Arus, Bájron, Beniel, Buldus, Doroteó, Hadi, Hananjá, Havel, Holden, Kemal, Kemál, Kian, Kresimir, Leonid, Liem, Lukréciusz, Mahmud, Mateó, Naszim, Nenád, Nimer, Noam, Nodim, Nóha, Nolan, Nurszultán, Ramiel, Rasszel, Reinhard, Viggó, Virgíniusz és Zain. Persze nem minden névkérelmet hagyott jóvá a névtanács bizottsága. A legtöbb esetben az idegen helyesírás (Bernadeth, Blanche, Yara, Maya, Michel, William), a mind a két nemnek adható névalak (Éden, Zoel, Dakota) volt az elutasítás oka, de volt olyan kérelem is, amely családnévre utalt (Barrera, Zidane, Károlyi, Vicián, Vadas), ezért nem fogadták el.