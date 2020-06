Mikor nyit a szombathelyi Fedett Uszoda és Termálfürdő?

Jelenleg Győrbe járnak a sportiskola diákjai úszni. A héten még biztosan ingázni fognak.

A Szombathelyi Sportiskola úszószakosztályának közösségi oldalán megjelent posztot a frisss.hu a napokban közölte: „Győrött vendégeskedünk, amiért nem tudunk elég hálásak lenni! (…) Igen, több mint 30 gyerek kétnaponta Szombathely–Győr–Szombathely út azért, ami helyileg is adott (lenne)! Azokról nem is szólva, akik tanulmányi okokból nem tudnak jönni… Reméljük, nemsokára ez is már csak egy emlék lesz” – írták.

Az ügyben kerestük Boros Andrást, a sportiskola igazgatóját, aki kérdésünkre elmondta: átmeneti helyzetről van szó, ami összességében 50–60 gyereket érint. Az úszószakosztályban egyébként 80–90 fiatal edz, az iskolai oktatás miatt azonban nem tud mindenki részt venni a győri programon, amit előkészítő edzőtábornak tekintenek. Két hét alatt kilenc alkalommal több csoportban vesznek részt az úszók a győri edzésen. A napokban az is biztossá vált, hogy június 16. után a sportiskola úszói ismét járhatnak a helyi uszodába, az önkormányzat és az azt üzemeltető társaság együttműködésének jóvoltából.

A Vasivíz Zrt-t megkérdeztük: ha a győri uszodában jelenleg edzhetnek a gyerekek, Szombathelyen azt miért nem nyitják ki előttük. Nem kaptunk választ. Mint ahogy két hete arra sem, hogy mikor nyit ki a vendégek előtt a termálfürdő és uszoda.

Már csak az a kérdés, hogy miért is kapja a bruttó 400 ezer forintos fizetését a volt alpolgármester, aki Molnár Miklós jobbkezeként a Vasivíz Zrt.-nél mint kommunikációs és marketing menedzser dolgozik. Vagy csak az ország legnagyobb lefedettségű megyei napilapját bojkottálja? Esetleg a két balliberális helyi portál oldalán találkozhatunk majd ezekkel az információkkal hirdetés formájában?