Milyen lehetőségeink vannak, ha kivilágítanánk otthonunkat? – Szakértő ad tanácsokat

Stílusban a modern, színben az antracit a legnépszerűbb, de nagy a kereslet a távirányítós és az okoslámpák iránt is. Szakértő segítségével néztük meg, milyen lehetőségeink vannak, ha kivilágítanánk otthonunkat.

Nincsen könnyű helyzetben az, aki meg szeretné találni a számára legmegfelelőbb lámpatestet, hiszen óriási választék mellett kell összehangolni a funkciót és a stílust. Szombathely egyik legnagyobb, lámpákra szakosodott üzletében az évtizedes tapasztalattal rendelkező Kozmor Krisztina segített eligazodni a fények világában. Arra kértük, meséljen a lámpatrendekről, az innovációkról, a vásárlási szokásokról és persze a lámpaválasztáskor elkövetett leggyakoribb hibákról. Az üzletbe lépve egyből érezzük, a sokféleség olyan zavarba ejtő, hogy már ahhoz időt kell hagynunk magunknak, hogy agyunk befogadja a több ezerféle lámpatestet.

– Pedig ez még messze nem az összes – hangsúlyozza Krisztina, a katalógusokban további típusok és változatok vannak, a bolti készlet csak ízelítő.

Természetes, hogy vannak kültéri és beltéri lámpák, de ugyanígy külön ­kategóriát képviselnek a fürdőszobai lámpák, hiszen ott a páratartalom és nedvesség miatt fontos a tökéletes szigetelés, és természetesen nem ugyanaz a lámpa kerül a hálóba, az előszobába, a konyhába, de a gyerekszobába sem. A legnagyobb hibát ott lehet elkövetni, hogy rosszul választjuk meg a fényerőt a bevilágítani kívánt helyiséghez. Fontos ügyelni arra is, hogy meleg vagy hideg fényű fényforrást választunk-e. Egy lakásban általában a meleg fény a jó választás, de például egy fürdőben szerencsésebb lehet egy valamivel hidegebb fényt adó lámpa alkalmazása. Nem mindegy aztán az sem, hogy milyen színűek a falak, hiszen a sötét elnyeli, a világos visszaveri a fényt.

Szombathelyen a lámpavásárlók elsősorban a modern stílust keresik, mivel a városban az elmúlt időszakban nagyon sok ház és lakás épült újonnan, azokat pedig be kell rendezni. Mindezzel együtt népszerű a vintage stílus és reneszánszukat élik a fából készült lámpatestek is. A kristály pedig örök klasszikus. A hagyományos ufólámpák és a rizspapíros csillárok már rég kimentek a divatból, utóbbiak jelenkori megfelelői a szövetlámpák, előbbiek modern felfogásban pedig elérhetőek most is. Nagyon keresettek még a távirányítós lámpák, amelyek felkapcsolásához felkelnünk sem kell, de gombnyomással válthatunk színt, vagy változtathatunk a fényerőn is. Az okoslámpák még ennél is többet tudnak, itt egy applikáció segítségével a telefonunkon szabályozhatjuk a lámpa összes funkcióját.

A színeket tekintve a legnépszerűbb az antracit, az arany és a fekete. Szerencsés, ha a kiválasztott lámpatestek színben és stílusban is illeszkednek egymáshoz, így jó ötlet azonos lámpacsaládból választani az összes lámpát, de gyakori a stíluskeverés is, ami kellő megfontoltsággal, szintén jó lehet. A lámpáknál fontos kérdés, hogy alacsony vagy magas az adott helyiség belmagassága. Szombathelyen kevés a nagy belmagasságú lakás, így a keresett lámpatestek is inkább az alacsonyabb magassághoz igazodnak.

Jó tudni azt is, hogy ma már a lámpák 99 százaléka ledes. A ledizzónak számos előnye van, de talán a két leginkább kézzelfogható tulajdonságuk, hogy takarékosak, és hogy nem melegszenek. Bár a fény erősségét lumenben mérik, a legtöbben még ma is ahhoz viszonyítanak, hogy egy izzó hány wattos. Azt mindenki tudja, hogy egy hatvanwattos hagyományos izzónak mekkora a fényereje, ezért aztán a gyártók a ledes izzók esetében is feltüntetik, hogy az adott égő hány wattosnak felelne meg, ha hagyományos izzó volna. Egy reggel bekapcsolt ledégőt még este is meg lehet fogni szabad kézzel, a hagyományos vagy a halogénizzók esetében ez nem lenne jó ötlet. Fontos tulajdonságuk továbbá, hogy amint felkapcsoljuk, teljes fényerővel világítanak, ezenkívül igen változatos a formai és a színviláguk is, és gyakorlatilag bármilyen foglalattal elérhetők. Mint azt a szakértő hangsúlyozza, egyáltalán nem mindegy, hogy egy lámpába milyen égőt teszünk, hiszen az, ami feldobja, felöltözteti a lámpát, sőt sokszor éppen maga az égő a dísz. Amennyiben biztosak szeretnénk lenni abban, hogy jól döntünk, és olyan lámpát választunk, ami funkciójában és küllemében is maximálisan kielégíti az igényeinket, kérjük szakértő segítségét.

Kiemelt képünkön: Kozmor Krisztina elmondta, ha tudják, milyen helyiséget kell bevilágítani, megtalálják az odaillő lámpatestet is