Milyen munkalehetőségek vannak a megyében? – Átalakult a vasi álláspiac az elmúlt hónapban

Egyenruhás és egészségügyi állásokból legalább ugyanannyi van, eladót viszont kevesebbet keresnek, és új lehetőség a mentormunka. Átnéztük a Vas megyei állásajánlatokat a járványhelyzetben.

Egyenruhás és egészségügyi dolgozó – ezek a kiemelt állás­ajánlatok a Vas Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztálya kínálatában egy hónappal a járvány miatti veszélyhelyzet kihirdetése után. Katona, fegyveres börtönőr és ápoló érettségivel bárki lehet, hiszen a képzést, a szakképzést munkaviszonyban biztosítják.

A szombathelyi kórházban például ápoló, szakápoló, asszisztens, szakasszisztens, szülésznő – ezek mind nyitott pozíciók. Katona szerződéses vagy önkéntes formában is lehet bárki, ez is a kiemelt ajánlatok között szerepel, hónapok óta állandó lehetőség. Ugyanez érvényes a börtönőri munkára Szombathelyen. A kínálat annyit módosult az utóbbi hetekben, hogy kevesebb a kereskedelemben kínált munkalehetőség, eladót, értékesítőt nem keresnek most a cégek.

Új elem a mentori munka a legnagyobb állásközvetítő portálok kínálatában. Nagy vonalakban ott sincs változás, továbbra is keresettek az informatikusok, toboroznak ott a legnagyobb Vas megyei munkaadók, gyárak is. A két legnagyobb állásportál közül az egyik csaknem 150, a másik mintegy 80 vasi lehetőséget kínált április közepén. Van a lehetőségek között már mentori munka: nem kell pedagógusi végzettség, de előny a tanári affinitás – látható a kínálatban. Otthonról végezhető a munka, amely gyakorlatilag távsegítség a távoktatásban.