Minden a tökről szólt az Őrségben – fotók

A 2004-ben hagyományteremtő céllal elindított egynapos Őrségi Tökfesztivál ma már egy teljes hétvégét kitölt. Az idén a megszokotthoz képest két héttel korábban volt a nagyszabású gasztrokulturális rendezvény. Őriszentpéter volt a fő helyszín, de Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő is izgalmas tökös programokat kínált.

„Álmodj magadnak szép napot, ha már a nyár úgy itt hagyott” – Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármestere Shakespeare-t idézve köszöntötte a 17. Őrségi Tökfesztivál résztvevőit szombat délelőtt a színpadon, amely előtt addigra már sokan megcsodálták az idei tökkirály címet elnyert szakonyfalui Vajda Ádám földjén termett, 180,9 kilós tökből készített dekorációt. A polgármester beszélt arról is, hogy az elmúlt időszakban a járványhelyzet miatt fontos találkozások, rendezvények maradtak el – egyebek között a tavalyi tökfesztivál, a tavalyi és az idei Őrségi Vásár – ezért aztán annál eltökéltebben vágtak bele e fesztivál szervezésébe, amelyet ezúttal is a tradíció és az innováció jellemez.

Előbbire példaként említette a tökkultuszra építkező gasztronómiai vonulatot, a színes kulturális programkínálatot és azt, hogy a tökfesztivál ma is a családok, a családosok fesztiválja. Ugyanakkor a rendezvény minden évben megújul: az idén például már Magyarszombatfán is kétnapos, és a fazekasok falujában attrakcióként az esti látványégetést is beemelték a programba.

Dr. Markovics Tibor, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatójaként felidézte a kezdeteket, az első tökfesztivál rendezését, majd dr. Nagy István agrárminiszter elismerő oklevelét adta át a tökfesztivál szervezésében részt vevő települések vezetőinek: Németh Istvánné Baksa Eszter nagyrákosi, Őr Zoltán őriszentpéteri, Lugosi Arnold szalafői és ifj. Albert Attila magyarszombatfai polgármestereknek.

– Tökéletes őszi hétvége ez a mostani – jegyezte meg V. Németh Zsolt kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos, országgyűlési képviselő, aki a szervezők munkáját méltatva hangsúlyozta azt is, hogy a térség legjellegzetesebb kultúrnövényére, az abból készült termékekre és ételekre épülő tökfesztivál az elmúlt majdnem két évtizedben a régió legnagyobb gasztroturisztikai rendezvényévé nőtte ki magát.

– A tökből csupa jó dolog sülhet ki – utalt a fesztivál gazdag vásári és gasztronómiai kínálatára a miniszteri biztos, majd mosolyogva megjegyezte, hogy egy valamit nem ajánlana a fesztiválozóknak: a tökből készült pálinkát. És nemcsak azért nem, mert az eleve csak párlat lehet, hanem mert véleménye szerint aki ilyet csinál, az csak a büntető törvénykönyvünk hiányosságai révén maradhat szabadlábon.

Szalafőn, a Pityerszeren is megteltek a parkolók szombaton délre: az Őrségi Népi Műemlékegyüttes a kirakodóvásárhoz is tökéletes díszletekkel szolgált, a szőlőlugas alatt elköltött ebédhez pedig citeraszó járt. A balatonkenesei Pannónia citerazenekar nemcsak rábaközi, szászcsávási, marosszéki és kunsági dallamokkal bizonyította, mi mindent lehet kihozni ebből a hangszerből, de Omega- és rajzfilmslágerrel is meglepte a közönséget.