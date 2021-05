Szerepelt Keanu Reeves filmjében, de a Dr. Balatonban is találkozhatunk a Vas megyei lánnyal

Énekelni, színpadra lépni, filmben megmutatni a tehetségét – Poór Szandrának gyerekkorától ez a vágya. Nyolcévesen már modellkedett, azóta színitanodát végzett, fellépett a Duna Palotában, kiemelt mellékszereplőnek választották egy amerikai sci-fi filmben, és szerepelt a Dr. Balaton sorozatban. És még csak 21 éves.

Önazonos, ez jut eszünkbe először Szandráról, akinek már négyévesen felcsillant a szeme az énekléssel kapcsolatban. Óvodásként, kisiskolásként a Hannah Montana sorozatot követte a Disney csatornán. A főszereplő lányt alakító Miley Cyrusért rajongott, aki nappal átlagos tiniként élt, este híres popénekesnővé változott. Szandra nyolcéves volt, amikor a szombathelyi főtéren az édesanyját és őt megállította egy budapesti modellügynökség munkatársa. Castingra hívták, így került Bartalovics Ildikóhoz, egy gyermekmodell-ügynökség vezetőjéhez.

Országszerte divatbemutatókon lépett fel. Katy Perry Budapesten forgatott Firework videoklipjébe őt választották kislányszereplőnek. Le kellett volna borotválni a haját, ilyen feltétellel végül nem vállalta a szereplést. Azt sem hallgatja el, hogy a fellépések miatt szaporodtak a hiányzásai az iskolában – évet ugyan nem kellett ismételnie, de a jegyein meglátszott a romlás. A premontrei gimnáziumba járt két tannyelvű képzésre, ott Dennis Lobo angol nyelvi lektor, kórusvezető vette a szárnyai alá, miután hallotta az osztályhimnuszt felénekelni.

Általa került be a zeneiskolába Őriné Kamarásy Henriett magánénektanárhoz. Érettségi után felkereste a szombathelyi producer, hangmérnök, dalszövegíró Asbóth Cipriánt, aki „hangban és lelkileg is a legtöbbet hozta ki belőle”. Több videoklip – Lana Del Rey, Lady Gaga-Bradley Cooper, Rúzsa Magdi-feldolgozás – készült közös munkájuk nyomán. Párhuzamosan modellmunkák is megtalálták Szandrát. Nyolcadikos volt, amikor az első fotózáson részt vett, a képei alapján budapesti modellügynökségek találtak rá. Szombathelyen, Budapesten is feltűnt modellként, reklámfilmekben és előadóként is. A mosolyra visszatérve: azt a mindennapokban sem kell erőltetnie. Jószívű, kedves az emberekkel, aminek a kereskedelemben és hostess-munkájában is hasznát veszi.

Az érettségi évében tanácstalan volt, merre induljon tovább: versmondóversenyek, kulturális műsorok állandó szereplőjeként felmerült, hogy színészmesterséget tanuljon, de nem volt elég önbizalma. A B terve is „nagyot álmodós” volt: divattervezést tanulni külföldön, de a lelke mélyén előadóművészi karrierre vágyott. 2019-ben elvégzett egy színitanodát. A Duna Palotában tartották a végzősök vizsgaelőadását. Nem sokkal utána statisztának jelentkezett egy Keanu Reeves által rendezett amerikai sci-fi filmbe, ám kiemelt mellékszereplőnek választották ki. A film a Netflixen lesz majd látható.

A forgatást nagyon élvezte, magabiztosabb lett. Miután véget ért, egy hónapot pihent, aztán bejött a koronavírus. Előtte egy kisebb budapesti színházban próbált, de a bemutatóra már nem került sor. Miután tavaly májusban feloldották a korlátozásokat, Ausztriában kezdett el dolgozni a kereskedelemben. A Covid itt is közbeszólt. Nyáron online castingot hirdetett a Karakter Casting Színész & Modellügynökség.

Általuk került be a TV2 2020-ban bemutatott magyar fejlesztésű vígjátékába, a Dr. Balatonba. A történet egy nem létező Balaton-felvidéki településen, Balatonmegygyesen játszódik, Szandra egy gengszter, Vadász Gábor barátnőjét alakítja. Augusztus végétől november végéig vett részt a forgatásokon. Nemsokára vetítik a második évadot, abban is találkozunk vele.

Nincs olyan nap, hogy ne gyakorolna, énekelne. Az elmúlt hónapokban sokat fejlődött a hangja, és nem hagyja, hogy elvesszen belőle a lelkesedés és az erős hit. Múlt héten Budapesten felvételizett a Bohém színjátszóban. Azt mondja, konkrét szerepálma nincs.

Érzelemdús, szenvedélyes és bohókás is tud lenni. Komika vénája is van, de leginkább drámai szerepre vágyik. A Summertime Sadness volt az első saját klipje. Egy balatoni borbirtokon készült, és 21 ezres nézettséget hozott, sokan felfigyeltek rá. Meséli még, hogy nemrég egy szombathelyi gitárostól kapott felkérést közös fellépésekre, és bíznak a nyári lehetőségekben.

Szandra apró tetoválást mutat a felkarján: pillangót ábrázol, az a kedvenc szimbóluma. A bábból kibújik a majdnem kész pillangó – itt tart most ő –, már csak a szárnyait kell kifeszítenie. Mindent megmozgatni, hogy sikerre vigye az álmait.