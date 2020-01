Minden szállásadó számára kötelező lett az adatszolgáltatás

A januártól kötelező adatszolgáltatás néhány szállásadónak megoldhatatlan feladatot jelent, és a kötelező 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulás sem javít a hangulaton.

Tavaly a Magyar Turisztikai Ügynökség bevezette a kötelező adatszolgáltatást, ami azt jelenti, hogy a szállásadóknak naprakészen kell jelenteniük online a vendégeiket. Az intézkedés egyik célja a turisztikai ágazat „kifehérítése”. A szállodáknál tavaly július 1-jével indult a rendszer, majd október 1-jétől csatlakoztak a panzió kategóriájú szálláshelyek, harmadik lépcsőben, 2020. január 1-jétől pedig már az összes szálláshelyre kötelező az adatszolgáltatás.

– Jelenleg tehát Magyarországon csak úgy adható ki szállás, ha azt regisztrálták a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) rendszerében, csakhogy a magánszállásadókat erre nem készítették fel – mondja Németh Gyula, a Büki Szobakiadók Szövetségének elnöke. – Szerettük volna, ha a rendszer bevezetése előtt Bükön is tartanak egy tájékoztató fórumot a program működéséről, azonban ilyen nem volt, mindenkinek magának kellett megtanulnia a szoftver kezelését.

Problémát jelent az is, hogy bár ma már szinte mindenhol van internet, akad azért egy szűk réteg, ahol nem elérhető a szolgáltatás, ezeken a helyeken akár előfizetéssel, akár mobilinternet vásárlásával, de meg kell oldani, hogy a szállásadó rendszeresen csatlakozni tudjon a világhálóhoz.

A kötelező adatszolgáltatás egy szoftver segítségével történik, ami azonban – köszönhetően talán annak is, hogy a szállásadókkal előtte nem egyeztettek – nem következetes – mondja Németh Gyula, miközben ügyfélkapujával bejelentkezik kedvünkért a programba. – Egyrészt nem tudja értelmezni a pótágy fogalmát, és csak a forinttal történő fizetést fogadja el, az eurósat már nem, számlanyomtatásra pedig nem alkalmas.

A program legnagyobb hibája szerinte az, hogy nem elég megadni a be- és kijelentkezés dátumát, majd felvinni az adatokat, hanem külön érkeztetni és elutaztatni is kell a vendéget. Ez állandó elfoglaltságot ad a szállásadónak, miközben a papíralapú vendégkönyv megmaradt, így aztán mindent duplán kell csinálni. Az új program ráadásul egy sor olyan személyes adatot is kér a vendégről, ami felesleges, és amit valószínűleg sokan nem szívesen adnak majd meg.

– Persze vannak előnyei is, például hogy magától kimutatást készít a foglalásokról, és ha javítják a program hibáit, idővel hozzászokunk ehhez is, de most még nagy terhet jelent. Nekem, aki amúgy számítógéppel dolgozom, négy vendég teljes papíralapú és online regisztrációja fél óráig tart, elképzelhető, hogy mi van azokkal a jellemzően 60 éven feletti szállásadókkal, akik nem használják az internetet. Bükön több száz magánszállás van, de legalább 20 olyanról tudok, aki a januári adminisztrációs terhek megnövekedése és bonyolultsága miatt felhagyott a szálláskiadással – hangsúlyozza. Márpedig ezzel mindenki rosszul jár: a város adóbevételtől esik el, a szállásadó pedig attól a jövedelemkiegészítéstől, ami sokszor igen jól jött a nyugdíj mellé, de rosszul jár a vendég is, aki nézhet új szállás után.

A januári adatszolgáltatási kötelezettség a szövetség elnöke szerint 30-40 ezer családot érint országosan. Egy szálloda esetében mindez nem jelent gondot, a hotelekben egyrészt korábban is különféle menedzserprogramokkal dolgoztak, másrészt ott a szobafoglalásokra külön ember van, a magánszállásadók azonban mindent maguk csinálnak.

A megnövekedett adminisztrációs teher mellé jócskán kijut idén az anyagi terhekből is – mondja Németh Gyula.

Emelhetik szállásáraikat a szobakiadók a megnövekedett terhek miatt

Miután a kereskedelmi-szálláshely szolgáltatás áfáját 18 százalékról 5 százalékra mérsékelték, ezzel párhuzamosan bevezették a 4 százalékos turizmusfejlesztési hozzájárulást. Így az áfakötelezett szállásadók adókötelezettsége gyakorlatilag a felére csökkent, csakhogy a magánszállásadók kilencven százaléka nem tartozik az áfakörbe, vagyis nekik mindez plusz 4 százalék adót jelent. Ehhez a 4 százalékhoz általában hozzájön még a különböző foglalási portálok jutaléka, ami 15 százalék körül mozog – ez eddig 19 százalék –, ha pedig valaki SZÉP-kártyával fizet, akkor még plusz 3,6 százalék adóval kell számolni.

Ehhez jönnek még a szobakiadással járó nyilvánvaló kiadások, mint a fenntartási, a rezsi- vagy takarítási költség.

– Tagjainknak azt javasoltam, ha úgy érzik, hogy nem tudják a megnövekedett terheket kigazdálkodni, emeljenek árat – hangsúlyozza a szövetség elnöke.