Minden tagnak kötelessége a részvétel az üléseken

A legtöbb egyesület ebben az időszakokban tartja a közgyűlését, amely nem csak remek alkalom a tájékozódásra és a problémák kibeszélésére, de kötelező is.

A téli és tavaszi időszakban a legtöbb horgászegyesület megtartja évi közgyűlését, amelyen a tagok tájékoztatást kapnak az egyesület előző évi eredményeiről, és döntenek az idei tervekről is. Az elmúlt hetekben a szövetség vezetője a Répcelaki HE, a Zalaszentmihály HE és a Csepregi Répcementi HE közgyűlésén vett részt, utóbbi egyesületnél tisztújításra is sor került, ahol a korábbi vezetőséget választották meg ismét Farkas Norbert vezetésével a következő öt esztendőre.

A közgyűlések remek lehetőséget adnak a pecásoknak, hogy problémáikkal, kérdéseikkel a vezetőkhöz forduljanak.