Mindenki gyorsan szeretne jogosítványhoz jutni

Ahogy véget ér az iskola, egyre több a tanulóvezető az utakon – tudja ezt minden sofőr. Egy autósoktatót kérdeztünk arról, idén is elkezdődött-e már a dömping, milyen gyorsan lehet megszerezni a vezetéshez szükséges papírokat.

Bendics Balázs azt mondja, habár az elmúlt években kicsit már jobb az eloszlás, és nincs hatalmas tolongás ilyenkor, mégis: aki tudja, a vezetésórákat nyárra hagyja. De már télen sincs üresjárat.

A legtöbben konkrét tervvel érkeznek. Főleg április-május körül szeretnék letenni a KRESZ-vizsgát. Azonban sokaknak nem sikerül elsőre. Ilyenkor már garantált, hogy még szeptemberben is órákat kell venni. Egy bukás után torlódnak a vizsgaidőpontok, ha gyorsan intézkedünk, akkor is csak a nyár közepén lehet legkorábban autóba ülni.

Aki ennyire nem gondolkozik előre, annak is van remény a szeptemberi jogsira. A szünetben sok gyorsított elméleti tanfolyam indul, ezek körülbelül két hétig tartanak. Aztán nagyjából ugyanennyit kell várni arra is, hogy vizsgaidőpontot kapjon a diák. Ha minden sikerül, akkor indulhatnak az utakra, ez nagyjából kicsit több mint két hónapot vesz igénybe.

Akinek tapasztalata van – mondjuk kismotorral már közlekedik – annak picit gyorsabban megy a folyamat. Nem kell nekik az alap közlekedési helyzetet is elmagyarázni – mondja az oktató. De kezdőként is lehet, hogy minden elsőre sikerül, és olyan is van akinek elég az alap 29 vezetés óra. Ez a ritkább eset – teszi hozzá. Ráadásul létezik a másik véglet is, akinek száznegyven, volán mögött töltött óra is kell ahhoz, hogy átmenjen a vizsgán. Bendics Balázs azt mondja: ha otthon a szülők biztonságos körülmények között, magánterületen segítenek egy kicsit, és megtanítják például a váltó, kuplung vagy a kormány használatát, akkor is gyorsabban haladhat a fiatal.

Ezt persze csak legális körülmények között lehet megtenni, és egyáltalán nem kötelező. Mióta nincs kötelező rutinvizsga, azt a tanulót, akiről azt látják, hogy bevihető a forgalomba, be is viszik. Az oktató szerint ugyanis igazán csak így lehet tapasztalatot szerezni. Az autósok egyébként nagyon vegyesen reagálnak rájuk. Egyik felük próbál türelmes és megértő lenni, hiszen emlékszik még rá, hogy hogyan élte meg ő az első alkalmakat a kormánynál. Ez olyan hatvan százalék.

A többi autós viszont dudál, kiabál és sokszor szitkozódik is. Ezzel nagyon meg tudják ijeszteni a tanulókat. Aki először van a forgalomban, annak nagyon sok információt kell feldolgoznia, miközben rengeteg helyre kell figyelnie is. A túlzott előzékenység sem jó: nem szerencsés, ha például elengedjük őket, amikor nem lenne elsőbbségük. Ez is összezavarhatja a tanulót.

Doncsecz Boján 17 éves, első órájára érkezett. Ő is szeptemberre szeretne végezni, iskolakezdésre már kezében tartaná a jogosítványt, a tanévben van elég más dolga. Ennek érdekében persze minél több órát szeretne venni – minél rövidebb idő alatt. A KRESZ-vizsgát elsőre sikeresen letette: volt néhány nehéz kérdés, de sokat készült, ez meghozta gyümölcsét: átment.

Még nincs semmilyen jogosítványa, most készült először forgalomba. Kicsit izgult is, de anyukája autóját egyszer már kipróbálta a kertben. Reméli, hogy a forgalmi vizsgát is könnyedén veszi majd.