Mindenkit fogadnak az óvodákban és bölcsődékben – Vasi városok intézményeinél érdeklődtünk

Az utóbbi hetekben, ahogy a járványveszély csökkent, egyre több kisgyerek népesítette be az óvodákat, bölcsődéket. Tegnap újranyitottak az intézmények. Már nem kellett nyilatkozni, hogy a szülő dolgozik-e vagy nem, minden beíratott gyermeket fogadtak.

Nem kötelező az óvodába járás, ha a szülők továbbra is meg tudják oldani a felügyeletet. Akik mégis éltek vele – megyei viszonylatban a gyerekek fele húzott újra váltócipőt reggel az öltözőben –, azoktól azt kérték, kizárólag akkor vigyék a gyermeküket, ha egészséges, csak az egyik szülő kísérje be, és ő is a lehető legkevesebb ideig tartózkodjon az épületben. A fertőtlenítő nagytakarítások mindenhol megtörténtek, fokozottan figyelnek a higiéniára. Általános tapasztalat még, hogy a szülők együttműködőek, sokan szájmaszkban érkeznek. Van, ahol helyi eljárásrendet is kidolgoztak a gyerekek átadására.

SZOMBATHELY

Az óvodákban – beleszámítva a nem önkormányzati fenntartásúakat is – tegnap 1101 gyermek jelent meg, ami az összes óvodai férőhely 38,2 százaléka. A bölcsődékbe 273 gyermek érkezett, ez a teljes létszám 50,5 százaléka. Egységes tájékoztatást küldött a szülőknek minden óvodavezető. A többi között arról, hogy a gyerekek átvétele, átadása a bejáratnál zsiliprendszerben történik, és hogy a hiányzást igazolni kell távolmaradási kérelem kitöltésével vagy orvosi igazolással.

KŐSZEG

Az óvodák – Horvátzsidánnyal és Peresznyével együtt – 220 fős összlétszámából tegnap 81 gyermek érkezett az intézményekbe; a bölcsődébe 24-ből 14-en mentek. A 112-ből harminc gyerek örült újra az óvó és dajka néniknek és a csoporttársainak a Várkörön lévő székhelyóvodában. Guttmann Ferencné intézményvezető elmondta, speciális szabályként, az emeletes épület adottságai miatt náluk a szülők nem mehetnek be az épületbe, az előtérben adják át a kisgyermekeket.

JÁNOSHÁZA

Szerdán nyit az ovi, még befejezik a járólapozást, ezért nem fogadtak hétfőn teljes kapacitással gyerekeket. Az előzetes jelzések szerint a 120 férőhelyes, ötcsoportos oviba 19 gyereket visznek a szülei szerdán. Jövő héten már 28 gyermek lesz. A szülők nem léphetnek az épületbe, az ajtóban átveszik a gyerekeket a dajkák. A fertőtlenítésre továbbra is kiemelten figyelnek, az ózonos levegőfertőtlenítőt naponta kétszer használják.

ŐRISZENTPÉTER

Babosné Hajós Tünde, az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-Bölcsőde vezetője arról számolt be, 51 óvodásuk és hat bölcsődésük közül 23-an mentek hétfőn, és összesen 32-en jelezték, hogy igénybe veszik az ovit. A gyerekek, a szülők és a dolgozók is várták az újranyitást, látszik a gyerekeken: élvezik, hogy újra együtt játszhatnak, amikor csak lehet, a tágas udvaron.

CSEPREG

Hétfőtől hat ovis csoport működik 75 gyerekkel (150 férőhelyük van, vagyis 50 százalékos a kihasználtság) és tíz bölcsissel, 80 százalékos kihasználtsággal. Németh Béláné intézményvezető elmondta még: jövő héttől 80 százalék fölé mennek és folyamatosan emelkedik a létszám, ahogy nyit az iskola, hozzák az oviba a kistestvéreket.

SZENTGOTTHÁRD

A 260 kisgyermeket befogadó Játékvár Óvodában hétfőn 72 gyermek felügyeletét kérték a szülők, akiket egyelőre nyolc csoportban helyeztek el. A Tótágas Bölcsődében tegnap a maximális gyermeklétszám felére, 32 kicsire vigyáztak.

CELLDÖMÖLK

A bölcsődébe tegnap 25-en mentek, a három telephelyen lévő óvodába 157-en a 281 gyerekből. A közös hivatalhoz tartozó 25-25 férőhelyes ostffyasszonyfai óvoda öt, a merseváti kilenc gyereket fogadott.

KÖRMEND

Sehol sem haladja meg az állandó létszám felét a gyerekek mostani száma. A bölcsődében hétfőn 19-en voltak, a bartóki óvodába 45 gyereket vittek a szülők, a Mátyás oviba 49-et, a Dienes utcaiba 25-öt. Kinyitott már a molnaszecsődi tagintézmény is, ott nyolc gyerekkel kezdték a hetet, a horvátnádaljai telephelyen 13-an.

VÉP

Most 25 gyermekkel foglalkoznak két csoportban, az előrejelzések szerint ez a szám jövő héten 35-re nő. Az óvoda dolgozói szívesen segítenek abban is, ha napközben néhány órára kérnek a szülők felügyeletet.