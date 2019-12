Mindent a mosható pelenkáról

Édesanyáknak, várandós kismamáknak is szervez programokat a Kőszeg-Vasvár Család és KarrierPont. Ezúttal a mosható pelenkákról mondták el tapasztalataikat olyan anyukák, akik már használják a környezet-, baba- és hosszú távon pénztárcabarát pelenkatípust.

Öt kőszegi „mosimamitól” kérdezhettek tegnap az érdeklődők a mosható pelenkák előnyeiről, hátrányairól, típusairól és használatáról. Mindegyikük elmesélte a saját történetét: miért és mikor váltott az eldobható változatról, milyen fazonút, stílusút, anyagút

használ. Csiki-Váradi Júlia megjegyezte, sokan azért nem mernek belevágni a használatba, mert nem is tudják pontosan, miről van szó.

Legfeljebb a szüleiktől, nagyszüleiktől hallották, mennyi fáradsággal járt a textilpelenkák kifőzése, szárítása. Bevallotta, ő is a szkeptikus anyukák táborához tartozott, aztán felmérte, milyen hatalmas mennyiségű műanyagot dob a kukába. Rendelt egy csomag mosható pelust, és azóta kitart ennél a változatnál. Rájött, hogy visszajön az ára, és arra is, hogy meg is tudja varrni a pelenkabelsőt és külsőt is, akár használt anyagokból. Varga Veronika a második gyermeke születése után egy ismerősétől kapott három használt darabot.

A kezdő szett mára tíz darabra bővült – egyszerűen és gyorsan megoldható a tisztításuk. Balassa-Berek Dorka kísérletezőnek mondta magát, még próbálgatja a különböző típusokat a kisfián. Meskó-Kelemen Petrának két fia van: a neten keresgélt először. Kilenc hónapos volt az egyik kisfia, amikor rászánta magát a használatra. Akkorra végleg elege lett a szúrós szagú, töméntelen mennyiségű műanyag pelenkából, amit ráadásul nem tudott szelektíven gyűjteni.

Olyan fajtát keresett, amit könnyű összerakni, nem kell sokat hajtogatni. Jelenleg 12 pelust váltogat, minden második, harmadik nap mos, utazáskor eldobhatót használ. Weigl Erzsébetet is a pelusok nyomán hátrahagyott szemétmennyiség indította el a ma még alternatívnak számító úton. Azt is megosztotta a többiekkel, hogy már éjjelre is megtalálta a kislányának a megfelelő típust. Kiderült, hogy mindenkinek más válik be. Közös tapasztalat, hogy ritkábban fordul elő a használatukkal bőrkiütés, kipirosodás. Vannak pelusok gyapjúból, pamutból és bambuszból is. Tépőzáras, kapcsos, patentos is létezik. Egyes gyártók összeillesztik a külső légáteresztő és a belső nedvszívó pelenkarészt, de a legtöbbször ezek külön vannak. Környezetkímélő, vegyszermentes mosószerekkel a legjobb tisztítani őket, és fehéríteni is lehet.

A szilárd szennyeződéseket a wc-be kell üríteni. Ha kell, a foltokat mosószappannal előkezelni. A mosásig érdemes a használt pelenkát lezárható fedelű vödörben tárolni. Jó tanács: ha néhány csepp teafaolajat cseppentünk a legalsó pelenkára, meggátoljuk a baktériumok szaporodását. Ne mossuk enzimes mosószerrel, mert az enzim nyomokban benne marad a textíliában.

Fajtája válogatja, de a vízzáró külső részek általában nem moshatók magas hőfokon, szárításuk, ha megoldható, szabad levegőn ajánlott. Próbáljunk ki többféle fazont, mert nem biztos, hogy az első tökéletes lesz a gyermekünkre. Nem utolsó szempont, hogy a gyerekek a mosható pelussal könnyebben válnak szobatisztává.