Mindent vitt Ausztriában A Pásztor – A film magyarországi bemutatója november végén várható

Három fesztiválon, összesen hat díjat nyert A Pásztor. Legutóbb szombaton, az Austrian Film Festival-on kapta meg fődíjat a vasi alkotás.

A legjobb filmnek járó díjat kapta A Pásztor az Austrian Film Festival-on szombaton. A fődíj értékét jelzi, hogy a fesztiválra 557 nagy- és több mint ezer kisjátékfilmet neveztek. A Pásztor menetelése augusztusban Helsinkiben kezdődött, akkor a Skandináv Nemzetközi Filmfesztiválon a legjobb színésznőnek és a legjobb forgatókönyvnek járó díjat kapta meg. Múlt héten, szerdán a Los Angeles Film Awardson (LAFA) a legjobb független film díját nyerték, a rendező és a film zenéje pedig még ráadásként megkapta a zsűri különdíját is. Így a már említett ausztriai díjjal: három fesztivál és hat díj a mérleg. Eddig, merthogy a film további két filmfesztiválon kapott számos jelölést a legkülönbözőbb kategóriákban. Az olasz Oniros Film Awardson: a legjobb film, legjobb rendező, legjobb háborús film, legjobb zene kategóriában van versenyben, egy másik olasz fesztiválon – a római Prisma Independent Film Awards-on – pedig a legjobb nagyjátékfilm díjára jelölték A Pásztor-t. További négy filmfesztiválon – mint megtudtuk – pedig még bármi lehet.

Illés László elmondta, bár nem szeretne rangsorolni a fesztiválok között, eddig az ausztriai fesztivál volt számára a legnagyobb élmény, hiszen ez volt az első díjátadó, amin személyesen is részt tudtak venni.

A stábból a rendezőn kívül Jókai Ági színésznő, Goitein Gergely színész és Grósz Artúr zeneszerző tudott elmenni a díjátadóra. A fesztivált Bécs egyik legrégebbi művész mozijában a Schikaneder-ben tartották. A mindössze kilencvenfős teremben a díjátadó napján legalább 150-en zsúfolódtak össze. Miután az alkotók átvették a díjat beszélgettek velük A Pásztor készítésének körülményeiről, majd az egyhetes programot a fődíjas alkotás levetítése zárta.

A nemzetközi fesztiválsikereknek már most mérhető hozadéka van. Egyrészt a díjesőt követően a film több meghívást kapott különböző fesztiválokra, így nagy valószínűséggel a hivatalos magyarországi bemutató, a budapesti Zsidó és Izraeli Filmfesztiválon lesz november végén, másrészt Illés László személyesen is több produceri megkeresést kapott. Van, aki azt szeretné, hogy ötletét a fiatal rendező valósítsa meg, más szívesen beszállna a rendező soron következő filmjébe. Egyelőre folynak a tárgyalások és egyeztetések minden szinten, ami viszont biztos, hogy a tavaly novemberben Vas megyében forgatott és itt is játszódó több szombathelyi színész szereplésével készült II. világháborús film: A Pásztor menetelése még messze nem ért véget.