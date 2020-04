Minibölcsőde épülhet Csörötnek

Minibölcsődét hozhat létre a település a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával.

A tavaly a megyei önkormányzat partnerségével benyújtott pályázattal 147 millió forint támogatást nyert Csörötnek. Kocsis Zsolt polgármester elmondta: az egykori orvosi rendelő épületének átalakításával és bővítésével nyolc kisgyermek elhelyezésére alkalmas minibölcsődét fognak létrehozni.

A korábbi orvosi rendelő épülete 2009-ben üresedett meg, amikor, ugyancsak pályázati támogatással megépült az új egészségház. A régi rendelő azóta kihasználatlanul állt, csak az állagmegóvásáról gondoskodtak. Az épület fekvése szerencsés, mivel közel van az óvodához, és a telek bőséges lehetőséget nyújt játszóudvar kialakítására.

A mintegy 230 négyzetméteres épületben a gyermekszobán kívül helyet kapnak mosdók, vécék, öltözők, különböző raktárhelyiségek, iroda, melegítőkonyha és egy hatvan négyzetméteres terasz is tartozik majd hozzá. A legsürgősebb feladat most a támogatási szerződés megkötése, azután jöhet a tervezés, a közbeszerzési eljárás és a kivitelezés. Ha minden a tervek szerint alakul, akkor 2021 őszén már tudják fogadni a gyermekeket.

– Településünkön egy csoporttal óvoda működik, amely jelenleg felújítás alatt áll. A kisebb gyerekeket azonban eddig csak a szentgotthárdi bölcsődébe tudták hordani a szülők, ami nem volt könnyen megoldható, mert ott is létszámgondokkal küzdenek – tudtuk meg Kocsis Zsolt polgármestertől. – Régi hiányt pótol tehát a bölcsőde, így majd a kisgyermekes szülők is vissza tudnak menni dolgozni, ha szeretnének. Szerencsére jók a demográfiai mutatóink, a nyolcszáz lakosú településünkön tavaly és az idei év elején tíz újszülött látta meg a napvilágot. Ezen kívül kértünk adatokat a szomszédos településekről is, várhatóan Magyarlakról és más falvakból is lesz igény a férőhelyekre. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy a minibölcsőde elegendő lesz, hiszen a hosszú távú fenntarthatósággal is számolnunk kell.

Az elnyert 147 millió forintból 120 milliót fordítanak az építési munkákra, a többiből berendezéseket, játékokat vásárolnak, illetve a beruházás járulékos költségeire fordítják.