Mint egy krimiben, úgy pakolták ki a szombathelyi lakást

Pénzbüntetést és felfüggesztett börtönt kaphat a két férfi, akik egyikük szüleinek otthonából lopott, mint a filmeken: megvárták míg elutaznak és az erkélyen át jutottak a házba. Volt harmadik társuk is, ő volt az, aki kipakolta az értékeket, de úgy tűnik, megússza.

Bűnsegédként elkövetett lopás bűntette – ez a vád a két férfi ellen, tájékoztatott közleményben dr. Fülöp Hajnalka, a Vas Megyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.

Azt is tudni, hogy harmadik társuk is volt, de az ő kilétére nem derített fényt a nyomozás, vagyis lehet, hogy megússza a bűntettet. Az viszont kiderült, hogy régi érméket és készpénzt, összesen 2,6 millió forintnyi értéket vittek el a tavaly augusztusban elkövetett lopással a szombathelyi lakásból. Az egyikük szüleihez jutottak be. A vádirat szerint megállapodtak a betörésben, arra időzítették, amikor a szülők elutaztak, üres volt az ingatlan. Akkor találkoztak hárman a háznál. Felkészülten érkeztek: létrát vittek és támasztottak a kocsijuk tetejére. A vádirat szerint az „ismeretlen harmadik” volt az, aki felmászott az erkélyre, befeszítette az ablakot, bement az épületbe és értékeket keresett, miközben két társa figyelt és őrködött, nehogy valaki megzavarja az akciójukat. Sikeres volt a keresés: készpénzt, egészen pontosan 7.040 eurót, 300 ezer forint szereztek meg. A zsákmányt elosztották. Hogy hogyan és mikor buktak le, arról nem szól a vádirat, az azonban biztos, hogy hamarosan bíróság elé állnak, legalábbis a lefülelt két vádlott.

A Szombathelyi Járási Ügyészség azt javasolja a bíróságnak, hogy ítéljék felfüggesztett börtönbüntetésre a két férfit és szabjanak ki pénzbüntetést is. A tippadótól, az ötletgazdától pedig kobozzák el a bűncselekménnyel szerzett vagyont – ezt is tartalmazza a vádirat.

Kiemelt képünk illusztráció.