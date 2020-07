Mintegy 600 millió forintból újul meg a szennyvízrendszer Iváncon

Elavult a régi szennyvízelvezető rendszer a településen, ezért az idén megkezdődött a hálózat rekonstrukciója. Egy új, Csákánydoroszlóval közös tisztítómű is épül.

Iváncon már 1994 óta létezik szennyvízelvezetés, a település összközműves. A község földrajzi adottságainak, domborzati viszonyainak megfelelően a hálózat egyik része gravitációs, másik része viszont úgynevezett nyomott ágú rendszerként készült el. Ez azt jelenti, hogy 71 ingatlanhoz kis átemelőket építettek be a szennyvíz továbbítására, ezek azonban nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

Az utóbbi tíz évben már egyre több volt a panasz, a dugulás. Ez tette indokolttá a rekonstrukciót, amelyre a település, Csákánydoroszlóval konzorciumban mintegy 600 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert KEHOP alapból. Ebből az összegből elkészül egy, a mai kor igényeinek megfelelő korszerű biológiai tisztítómű is, amely a két falu szennyvizét fogja befogadni. A műtárgyat lakosságarányosan, hetven százalékban a szomszédos falu fogja használni, azonban Ivánc területén épül meg, kiváltva a korábbi, már korszerűtlen tisztítót, amelyet elbontanak.

Az elavulást az is gyorsította, hogy a kilencvenes évek elején, a beruházás elkészültekor a falvakban működő nagy létszámú szociális intézmények még nem csatlakoztak a települési szennyvízhálózatra. Később azonban igen, ezzel már-már túlterhelve a kisebb kapacitású tisztítót. Csákánydoroszlón ezen kívül csak kisebb javításokat végeznek most a meglévő hálózaton.

Iváncon a Kossuth Lajos utcában két helyen, a Thököly, a Dózsa György utcában részlegesen és a Táncsics Mihály utcában teljesen megújítják a gerincvezetéket. 71 ingatlannál váltják ki a meghibásodott, kiszolgált átemelőket. A településen négy helyen készül ezeken kívül közterületen egy-egy középméretű átemelő. A munkálatokat lehetőség szerint a közutak felületének megbontása nélkül végzik, helyreállítással, parkosítással. A lakosságnak mindezen átalakításokért nem kell fizetni.

– Örülök, hogy biztonságossá válik az ivánci szennyvízkezelési rendszer – mondta el kérdésünkre V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője.