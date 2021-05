Mintegy 70 millió forintból valósul meg fejlesztések sora Balogunyomban

Összesen több mint 69 millió forinthoz jutott a település – teljesen megújulhat az óvoda, épülhet egy játszótér és még a templom tornya is megszépül.

A Magyar falu programban több mint 49 millió forintot nyert el Balogunyom az óvoda rekonstrukciójára, amiből megújul az épület tetőszerkezete, a helyiségek új csempe- és lapburkolatot kapnak, kicserélik az ereszcsatornát, felújítják a villamoshálózatot, valamint új vizesblokk is épül. Jut majd új asztalokra, székekre, ágyakra, szekrényekre és számos fejlesztő játékra is.

Szintén a Magyar falu programnak köszönheti a település, hogy építhetnek egy új játszóteret is az óvoda mellé, amit így az ovisokon kívül minden 14 év alatti falubeli használhat majd. Tarsoly Alfonz polgármester és dr. Hende Csaba, a térség országgyűlési képviselője együtt tekintették meg, hogyan állnak a munkálatok. A polgármestertől megtudtuk, a játszóteret, ahol helyet kap majd egy játszóvár, hinta, körforgó és több rugós játék is, gyereknapon szeretnék átadni. A tervek szerint egy családi pikniket is összehoznak erre az alkalomra.

Az érintettek számára is egészen friss hír volt, hogy ezeken kívül a Hazai Egyházi és Nemzetiségi Támogatások programban 15 millió forintot ítéltek meg a Mindenszentek római katolikus templomnak is. Ebből a pénzből tetőcserét, toronyfelújítást, bádogozást lehet majd megvalósítani. Ez utóbbi projekt esetében egyelőre nincs nyertes vállalkozó, igaz, a kivitelezésre is van még egy teljes év. Ám ha elég gyorsan kapnak ajánlatot, akár már idén elkészülhet ez a felújítás is. Balogunyom így összesen több mint 69 millió forintot költhet el fejlesztésekre a jövőben.

Kiemelt képünkön: Dr. Hende Csaba és Tarsoly Alfonz az óvodánál