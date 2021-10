Mintha folyó rohant volna át Bajánsenyén: autókat dobált, a pincéket sem kímélte – fotók

Soha akkora víz nem zúdult még a településre, mint szerdán, szó szerint teljesen elöntötte a falut a hirtelen le zúduló áradat.a

Ahogyan arról tegnap röviden beszámoltunk, szerda délután kis híján elúszott az Őrség; főként az Őriszentpéter, Bajánsenye, Kercaszomor, Magyarszombatfa vonal volt érintett, de keletkeztek károk máshol is. Kíváncsiak voltunk, mekkora bajt okozott a víz, ezért csütörtökön úgy döntöttünk, visszamegyünk körülnézni.

A kora délutáni napsütésben ezúttal gyorsan rohannak a fák az autó mellett, nehéz elképzelni, hogy alig egy nappal korábban állt a víz az úton, az alig-alig észrevehető nyomvályúk mind csurig teltek. A tűzoltókat szerdán majdnem húsz helyszínre riasztották az esti órákban, leginkább a pincék kiszivattyúzásához, de Kisrákoson kidőlt egy távközlési kábelt tartó oszlop, Orfaluban egy 15 méteres fa. Mi azonban Bajánsenyére tartunk, ott a víz ugyanis az autókat is a hátára vette és arrébb lódította.

Bajánsenye a lenti tűzoltósághoz tartozik. Kósi Zsolttól, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság sajtószóvivőjétől tudjuk, szivattyúztak ők is eleget, de szerencsére senki nem sérült meg itt sem, azonban egy idős embert ki kellett hozni a házából a beszivárgott víz miatt. Ahogyan több szarvasmarhát is menteni kellett, és igen, néhány elszabadult autót is a helyére kellett vontatniuk. Őriszentpéteren te­hát ezúttal csak átsuhanunk, így alig látszanak a rendkívüli esőzés nyomai, az azért így is feltűnik, hogy a város központjában lévő parkolóból kisebbfajta tavacska lett. A közútkezelő munkatársai itt láthatóan már befejezték az utak takarítását, és végeztek Baján­senyén is. Aki nem hallott arról, mi történt itt előző nap, magától aligha gondolna arra, hogy órákkal korábban itt még víz hömpölygött.

– Elég öreg vagyok már, de ilyet még soha nem láttam, hat-hét éve is előfordult, hogy úszott a falu, de ez most más volt – válaszolja Györke Gyula polgármester arra a kérdésre, mégis mekkora volt a víz. Azt még értjük, hogy rengeteg eső esett – egy óra alatt csaknem 160 mm –, azt azonban továbbra sem, hogyan került teljesen víz alá a falu.

A polgármester, látva zavarunkat, tollat ragad és egy papírra templomot, utakat, patakot skiccel. Aki Őriszentpéter felől érkezik, érzékelheti, hogy lejt az út Bajánsenye felé, különösen a település határában, ahol a földek most csupaszak, vetésre készen állva várják a magokat. És már látjuk is magunk előtt a papíron, hogy mivel nem volt, ami megfogja, a rengeteg víz akadálytalanul zúdult a falura, épp, mint egy több száz méter széles folyó.

A település másik végén ott folyik a Kerka, kilépett a medréből az is, így aztán, ha rövid időre is, de az egész falu vízben állt. A villámárvíznek egy nagy előnye azért van, amilyen gyorsan jön, olyan gyorsan el is megy, este 11-re már a víz nagy része el is tűnt.

Ami pedig a veszteségeket illeti, az itt élőknek komoly kára nem keletkezett – néhány pinceelöntést leszámítva –, de az önkormányzat pórul járt. Az egy hete átadott vízelvezető árkot alaposan megtépázta az áradat, a járdát több helyen felszaggatta. Az óvoda előtt hatvan centiméter is volt a vízállás, néhány óráig gumicsizmában sem lehetett itt végigmenni, hiszen befolyt volna a víz a csizma szárába. Ezen azonban még könnyen túltették volna magukat, hanem az óvoda belső udvara magasabban van, mint a külső, és ez most sajnos rosszul jött. Megtelt, mint egy medence, és amikor megtelt, a víz akadálytalanul folyt be az épületbe. Így aztán a héten már nincs ovi, takarítani, fertőtleníteni kell, és minden bizonnyal a parkettának is búcsút mondhatnak. Ahogyan a szombati meccsnek is – ezt már Horváth Zsolttól, a sportkör elnökétől tudjuk, aki a végletekig felázott futball­pályát mutatja. A kapu hálójában ezúttal labda helyett hordalék van. Zsolt egyébként önkéntes tűzoltó is, részt vett a mentesítésben maga is, de szintén gondja volt a pincéjére, mert elázott az is, szerencsére a fagyasztóládát időben kikapcsolták és rekeszekre emelték, a bosszúságot leszámítva nem lett kára.

A polgármester búcsúzóul még azt meséli, a legutóbbi testületi ülésen éppen arról beszéltek, hogy mekkora szerencséjük volt idén a nyárral – nem úgy, mint 2017-ben, amikor alaposan végigverte a vihar a falut –, erre most megkapták ezt az árvizet.

Kiemelt képünkön: Az árkot épp Hollósi Aladár tisztítja. Egy hete adták át a vízelvezetőt, most alaposan megtépázta az áradat