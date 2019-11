Mise és koszorúzás dr. Littván Sándor halálának 50. évfordulóján Olaszfán

Hívek, családtagok, tisztelői, volt pácsonyi és olaszfai tanítványai emlékeztek szombaton a falu egykori plébánosára, dr. Littván Sándorra halálának 50. évfordulóján.

A 2. világháborútól a rendszerváltásig tartó nehéz időszakban sok tehetséges pap szolgált kis falvakban – segítették a beszolgáltatásokkal, addigi életmódjuk feladásával, családtagjaik városba költözésével sújtott falvak lakóit. Olaszfára 1945 augusztusában érkezett meg győrvári és jáki kápláni, majd zalaegerszegi hittanári működése után az akkor 35 éves dr. Littván Sándor. A plébános Zalaegerszegen Mindszenty bíboros kispapja volt – abban a hitben is helyezték Olaszfára, hogy a világ végén majd „nem sok vizet zavar”.

Fekete Róbert polgármester foglalta össze dr. Littván Sándor életútját az atya sírjánál az olaszfai temetőben. Felidézte: nagyon szerény körülmények közé érkezett az atya, aki feladatul kapta, hogy sok idő után újra önálló plébániát, vallási közösséget alakítson. Rengeteg szervező és kétkezi munkával, helyben égetett téglából épült fel a plébániaház, és ahogy készült, úgy alakult a plébánia közössége is különböző egyesületekből. Az atya megbecsülte munkatársait, akik nagy segítségére voltak. Anyagi lehetőségei ellenére igyekezett a templomot és környezetét is méltóbbá tenni: szobrok, harangok készültek, kőkerítés a temetőhöz és feljáró a templomdombra. A papi, lelki és építő munka mellett híveinek a gazdálkodásban is példát mutatott.

Szerette a természetet, jól érezte magát hivatásában és az egyszerű emberek közösségében. Littván Sándornak azonban törékeny egészsége volt, 59 évesen legyőzte a betegség, 1969-ben hunyt el. Fél évszázaddal később a sírjánál köszönetként papi jelmondatát idézte a polgármester: Áldassék Isten mindenekért. Megemlítette még: következő feladatuk éppen annak az épületnek a felújítása, amelyet anno a plébános építtetett, és amelynek még a tégláját is Olaszfán vetették.

A megemlékezés előtti szentmisét dr. Gyürki László pápai prelátus, Olaszfa korábbi plébánosa mutatta be a Szent Miklós-templomban – ő volt Littván Sándor utódja a faluban. – Akik ismerték, látták, hallottak róla, most is élnek lelki gyümölcseiből. Olaszfára érkezve is feladatának érezte, hogy Istent dicsérje, imádkozzon és tartsa a lelket a hívekben. Negyedszázadon keresztül szolgált, az itteni hívek életére nagy hatással volt, a közösség kiemelkedik hitben, szeretetben – egyebek mellett ezt mondta az 50 éve eltemetett atyáról. Majd azt kérte: őrizzék a plébános emlékét.