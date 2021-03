Miszlivetz Ferenc Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta Áder János köztársasági elnök nemzeti ünnepünk alkalmából professzor dr. Miszlivetz Ferencnek, a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI-iASK) alapítójának és főigazgatójának.

Miszlivetz Ferenc több évtizedes kimagasló színvonalú tudományos kutatói és oktatói pályája, valamint a Kreatív Város Fenntartható Vidék (KRAFT) fejlesztési koncepció kidolgozásában vállalt szerepének elismeréseként kapta a magas rangú állami kitüntetést. A díjazott Jean Monnet professzor, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pannon Egyetem tanára, hosszú ideig tanított a Bolognai Egyetemen, számos európai és amerikai egyetemen volt vendégelőadó és kutató. Kutatási területei: a demokrácia elmélete és gyakorlata, a civil társadalom hálózatai, Közép-­Európa és Európa-tanulmányok, a globalizációs folyamatok és a regionális fenntarthatóság összefüggései. Alapítója és elnöke a Társadalomtudományok és Európa Tanulmányok Intézete Alapítványának Kőszegen (Jean Monnet Kiválósági Központ). 2012 óta az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottsága Társadalomtudományi Szakbizottságának elnöke, a kőszegi UNESCO Kulturális örökség menedzsment és fenntarthatóság UNESCO tanszék irányítója. Számos díjban és elismerésben részesült, köztük a Magyar Köztársaság Lovagkeresztje (2005) és a Vas Megyei Prima díj (2009).

Az általa kezdeményezett KRAFT-program – integrált város- és vidékfejlesztési stratégia – gyakorlati alkalmazása az országban egyedülálló módon Kőszeg és vidéke példáján keresztül indult el. Az elmúlt években a Kőszeg-KRAFT a társadalmi innováción alapuló városfejlesztés új modelljévé vált. Az eddigi eredményekért tavaly októberben Vas Megye Közgyűlése Pungor Ernő-díjat adományozott Miszlivetz Ferencnek.

– Jólesett a megyei és most nemzeti ünnepünk alkalmából az újabb, immár országos elismerés is. Megerősít abban, hogy az egyéni tudományos oktató-kutató munkámon kívül a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete egyik fő tevékenységének jelentős társadalmi haszna van. Másfél éve mondjuk már: léptékváltásban van az iASK és a KRAFT-program a kutatásokban és a fejlesztésekben egyaránt. A megfogalmazódó új igényeknek megfelelően a Kőszegre és környékére értelmezett koncepció regionális és országos szintű alkalmazásán dolgozunk: körvonalazódik a Pannon KRAFT fejlesztési stratégia. A rendszerváltás óta eltelt harminc évben most először egy átgondolt, közép- és hosszú távra is kivetíthető, belülről építkező, a társadalmi igényekre és történelmi alapokra helyezett elképzelés születik. Ehhez szükség van az alap identitásértékek, együttműködési készségek, tradíciók, valamint a kulturális örökség elemei ismeretére. Az elmúlt öt év eredményei nyomán a Pannon-régió egésze olyan növekedési pályán indulhat el, amely sokkal több lehetőséggel kecsegteti, mint bármely eddigi megközelítés. A mostani kiszámíthatatlan, gyorsan változó, bizonytalanságokkal terhelt korszakban a társadalom ellenállási/megtartó képességét, rezilienciáját fejleszti – hallottuk a professzortól. Hozzátette még: ennek része az együttműködés új kultúrája, amelynek csírái megjelentek a Pannon városok, egyetemi központok, kulturális szereplők világában. Utalt arra is, hogy a fejlesztések Kőszeg városában tovább folytatódnak: a tervek szerint az idén újjászületik a kőszegi zsinagóga épületegyüttese; és indul a volt Bálház teljes körű rehabilitációja, amely felújítását követően a város 21. századi színvonalú, koncerttermet, kiállítóteret és filmszínházat is magába foglaló kulturális és közösségi palotája, találkozóhelye lesz.

