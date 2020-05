Mit kínált Vas megye az idelátogatóknak 1985-ben?

35 évvel ezelőtt a megye idegenforgalmi hivatala, a Savaria Tourist már javában készült a szezonra. Kulturáltabb szálláslehetőségekkel, egyre színesedő programokkal és táborokkal próbálták idecsalogatni a turistákat. Egyik-másik kezdeményezés igencsak különlegesnek, szokatlannak tűnik három és fél évtized távlatából nézve.

Mit takartak a modernebb, kulturáltabb szálláshelyek? Hegyhátszentjakabon például már az új kemping nyitására készültek 1985 májusában. A 115 millió forintos beruházástól azt remélték, hogy az igényes szociális helyiségek az igényes turisták elvárásainak is megfelelnek majd.

A megyeszékhely kempingje is tovább szépült. Az 1984-ben átadott faházak szomszédságában társalgó és melegkonyhás vendéglátóegység is épült. Mindkettőt a szezon kezdetétől vehették igénybe a vendégek. A vasi idegenforgalmi hivatal abban az évben csaknem négymillió forintot fordított felújításra. A fizető-vendéglátóhelyeken egy időben kétezer turistát tudtak elhelyezni, a Savaria Tourist saját szálláshelyein csaknem 950-et. Szombathely, Kőszeg és Bük mellett Őriszentpéteren számítottak vendégekre. A kempingek befogadóképessége megközelítette a félezer főt.

A hivatal programjai között számos érdekesség szerepelt, melyekkel nemcsak a belföldi, de a külföldi turistákat is megcélozták. A hagyományos kínálat mellett – Savaria Táncverseny, Őrségi Vásár – például nagymamák és unokáik részére szerveztek tábort. Arra számítottak a szakemberek, hogy amikor a szülők nyaralnak, akkor veszik majd igénybe az egyhetesre tervezett szolgáltatást.

Mindemellett gyerektábort szerveztek Magyarszombatfán és Őriszentpéteren is. Szombathelyen az új intézményekben várták a pihenni vágyókat: úszótáborokat rendeztek az uszodában, illetve a képtárat is be akarták mutatni. A pecázókról sem feledkeztek meg: Nicken és a Szajki-tavaknál is üdültették a horgászokat. Vépen a számítástechnika – bel- és külföldi – ifjú szerelmeseit látták vendégül nyolcszor egyhetes turnusban. Csaknem hétszáz diák vehetett részt számítógépes táborban.

Mivel 1984-ben már bevált a határátkelőhelyeken a mozgó valutaváltás, 45 millió forintos bevételt könyvelhetett el a Savaria Tourist. 1985-ben 50 milliót reméltek, hiszen már a nagyobb éttermekben, üzletekben is lett egy-egy váltójuk.

A meglévők mellett újabb kulturális programokat is szerveztek nyáron. Bükön minden második hétre rendeztek műsort, népszerű együttesek, előadók léptek fel. Őriszentpéteren a vásár után kéthetente vasi népi együtteseket szerepeltettek. Májusban már valamennyi őrségi parasztházat kiadták. A szombathelyi kemping faházainak a 70 százalékát is előre lefoglalták a vendégek. A fizetővendég-szobák iránt is élénk volt az érdeklődés 1985 tavaszán.