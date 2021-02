Mócsán Bálint csapatáról a szünet után, a folytatás előtt

Mócsán Bálint, az Egis Körmend 23 éves játékosa komoly munkát végzett a bajnokság szünetében, mindössze néhány napos pihenője volt, azt szülővárosában, Budapesten töltötte.

A 2020–21-es bajnoki szezon nem a megszokott rendben zajlik. A meccseket a koronavírus-járvány miatt üres lelátók előtt rendezik meg, ami nemcsak a drukkerekben kelt hiány­érzetet, hanem a játékosokban is. Pláne Körmenden, ahol normál esetben a szurkolótábor hatodik emberként segíti a csapatot, legyen szó akár hazai, akár idegenbeli mérkőzésről. De hiányérzet ide vagy oda, Mócsán Bálint teljesítményére nem lehet panasz. A fiatal kosaras él a lehetőséggel, amerikai évei után meghatározó játékosként mutatkozott be a magyar élvonalban.

– A jelenlegi hatodik helyünk reális, de voltak olyan meccseink, amelyeket jobb koncentrációval akár meg is nyerhettünk volna. A Paks ellen szinte már a kezünkben volt a győzelem, végül mégis elbuktunk. Székesfehérváron is jól felépített mérkőzést játszottunk, sajnos a kivitelezés során többet hibáztunk. Sokszor elemeztük már, hogy miért volt az, hogy meccseken belül is ennyire hullámzó teljesítményt nyújtottunk. Ahogy telt egy-egy mérkőzés, úgy lettünk egyre fáradtabbak, nemcsak fizikálisan, hanem fejben is, ez okozhatta ezt a hektikusságot – mondta a csapat teljesítményéről a 23 éves Mócsán Bálint. – A heti két meccs azért sokat kivesz az emberből. A legnehezebb számomra ebben a szezonban a Szolnok elleni idegenbeli találkozó volt, ott ténylegesen alárendelt szerepben voltunk, és csak szenvedtünk a pályán. Ellenfélként talán Vojvoda Dávidot mondanám az egyik legkomolyabbnak, hiszen ő nagyon nagy repertoárral dolgozik, és kiszámíthatatlan a játéka. A másik Darrin Govens, nála igen nagy biztonságban van a labda, egymaga is jól megoldja a feladatát, de a társakat is ki tudja szolgálni.

Közel három hete szünetel a hazai bajnokság a válogatott Eb-selejtezői miatt, a Körmend – leszámítva egy ASE elleni edzőmeccset – február 6-án lépett utoljára pályára a Kecskemét ellen. A győztes találkozó után a játékosok pihenőt kaptak, ki többet, ki kevesebbet. Bálint négynapos szünetét Budapesten töltötte, aztán irány Körmend, újra munka, hiszen a szezon java még csak most következik. Visszaáll a heti két meccs, és ez a komoly menet március végéig tart. Bálint szerint jól sikerült a két közelmúltban szerződtetett játékos, Anthony Ireland és Benjamin Simons csapatba építése, ilyen szempontból jól jött a hosszabb szünet.

– Nőttek a rotációs lehetőségeink, emellett szélesebb teret tudunk befogni a pályán. Benjamin bizonyította, hogy nagyon jól dob, bár nem tipikus négyes, inkább hármas-négyes, szerintem helye van a csapatunkban. Anthony pedig olyan játékos, aki döntő szituációkban is mer vállalkozni, és általában nem is hibázza el az egyéni akciókat. A csapat jó összetételű, nemcsak játéktudásban, hanem emberileg is. Ez nagyon fontos ahhoz, hogy a pályán megértsük egymást, és jól tudjunk teljesíteni. Egészen fiatalon a MAFC színeiben már játszottam Körmenden, tudom, milyen a hangulat. Sajnos ezt a szezon elején – immár piros-feketében – csak rövid ideig tapasztalhattam meg, pedig biztos vagyok benne, hogy a szurkolók komoly segítséget és pluszerőt jelentenének. Elég mozgalmas hetek előtt vagyunk, a hazai meccseket mindenképpen hoznunk kellene. A célunk az, hogy a rájátszásra pályaelőnyünk legyen, ez sokat számítana, hiszen elég nagy lesz a harc a helyekért. Egy hazai pálya még szurkolók nélkül is fontos, bárki legyen is az ellenfél. Az elmúlt hetekben új játékost igazolt az Alba és a Szolnok is, most még csak találgatni lehet, miként tudják segíteni a csapatukat. De mi csak magunkra koncentrálunk, és arra, hogy a lehető legtöbb meccset megnyerjük a következő hetekben.

Kiemelt képünkön: Mócsán Bálint újra bajnokikon bizonyíthat