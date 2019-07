Mosolygó arcot is sütnek a palacsintába Csepregen

Csepreg A harmadik Palacsinta Fesztivált rendezik meg idén a Malomkertben, olyan változatos kínálattal, amelyben nemcsak az édességfaló ínyencek, de az ételallergiások és a diétázók is megtalálják a számításukat.

Egy tucatnyi térségi és vendég csapat állítja fel sátrát a gyepen július 13-án, és igyekszik állni a palacsintaevők rohamát délelőtt 11 órától este 7 óráig. A lekváros, túrós, kakaós, csokoládés finomságok mellett érdemben lehet keresni a gluténmentes, a laktózmentes és a „mindenmentes” palacsintát is. A palacsintasütők otthonról hozott készletekkel jönnek, hogy már a fesztiválnyitáskor is tudjanak kínálni, amellett hogy azonnal begyújtják a gázlángokat a sütéshez. A kiszolgálásban érdekes, hogy a felnőttek mellett mindig lelkes gyerekek is segítenek a palacsinták előállításában: sütnek, töltenek, tekernek, kínálnak, a tőlük telhető legszívélyesebb mosollyal. Van, ahol az arcukat maga a palacsinta is visszatükrözi: egy csapat vásárolt olyan sütőt, amelynek a jól ismert nevető fej szimbólum van az aljában, így belesül a kerek tésztába a smiley.

Idén jön csapat Bükről, a George Sorel Alapítványtól, Söptéről, Vassurányból, Vépről, Perenyéből, de képviselteti magát palacsintasütőkkel a Pakráci Magyarok Közössége, a bucsui Önkéntes Tűzoltók Egyesülete, valamint a kínai Guangxi tartomány. A programban fellép a soproni Dirty Dance, a Holle Anyó Színház, az Energy Dabaston Tánc­csoport. A 18.30-kor hirdetnek eredményt, este pedig az Irigy Hónaljmirigy, az R-GO, végül az Unikum zenekar szórakoztatja a közönséget.