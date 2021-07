Most mindenki nyaralót akar – A megyében a velemi ingatlanok a legnépszerűbbek

Egyre kelendőbbek a nyaralók országszerte és Vas megyében is. Nálunk a velemi nyaralók a legnépszerűbbek, hiába emelkedtek az árak, mostanra már nem is igazán van itt eladó ház.

Bár a használt ingatlanok irán­ti kereslet növekedése és a drágulás tavaly megakadt, részben a koronavírus-járvány okozta bizonytalanság miatt, a nyaralók piaca országszerte erősödött, egyre többen érdeklődnek irántuk, és a kínálati árak is felfelé mentek – derül ki az ingatlan.com elemzéséből, amely a nyaralóövezetek országos és Vas megyei piacát vizsgálta.

Balogh László, az ingatlanhirdetési portál vezető gazdasági szakértője azt mondta, a nyaralótérségekben és üdülőhelyeken található házak népszerűsége évek óta erősödik. A legnépszerűbb helyeken két és félszeresére nőtt 2016 óta az eladásra kínált lakó­ingatlanok iránti érdeklődések száma. A kereslet pedig az elmúlt évben is jelentős volt, ez pedig drágulással párosult. A Balaton északi partján az átlagos négyzetméterár 35 százalékkal emelkedett, a déli parton pedig 20 százalékos növekedés következett be egy év alatt. Szintén komoly mértékben nőttek az árak a Tisza-tónál, ám ott az átlagos négyzetméterár még így is bőven 200 ezer forint alatt volt júniusban. A Dunakanyar sem kivétel, Zebegény, Nagymaros és Visegrád 44–59 százalékos áremelkedést könyvelhetett el, miközben a Dunakanyartól Budapest felé található Kis­orosziban 80 százalékkal nőttek az árak. A Dunakanyarban tapasztalt árrobbanás nem meglepő, mert a környék egyben a fővárosi agglomerációs övezet részeként is funkcionál, ahová folyamatos a kivándorlás Budapestről.

A nyaralók iránti óriási kereslet annak köszönhető, hogy a világjárvány megjelenéséig sok háztartás anyagi helyzete javult, és egyre többen vették tervbe, hogy második ingatlanként nyaralót vásárolnak. A járvány újabb lökést adott ennek a folyamatnak, a kijárási korlátozások miatt pedig a kerttel rendelkező ingatlanok amúgy is felértékelődtek a pia­con, ráadásul a járványhatás az országos albérletpiacra is feltette a nyaralóövezeteket. Egy család számára a panziók és hotelek egy-két heti szállásdíjához képest nem sokkal jelent nagyobb kiadást egy nyaraló egész hónapra történő kibérlése, a kiadó nyaralók iránti fokozódó igény pedig a befektetési célú vásárlók érdeklődését is felkeltette.

Az országos piac mellett a különböző megyékben is látszik a nyaralók népszerűsége. Az elemzésből kiderül, hogy az eladó nyaralók iránti keresletet tekintve legnépszerűbb Vas megyei településeken idén júniusban átlagban 98–570 ezer forintos négyzetméteráron kínálták eladásra az ingatlanokat. Az érintett települések többségében emelkedtek az árak éves szinten. A konkrét településeket nézve kiderül, hogy miközben Bozsokon és Borgátán csökkentek ugyan a négyzetméterárak, Kőszegen 15 százalékkal, 382 ezer forintra, Felsőcsatáron 23 százalékkal, 292 ezer forintra nőttek az árak, Velemben pedig még ennél is sokkal nagyobb, 151 százalékos drágulás ment végbe egy év alatt, aminek eredményeként 570 ezer forintra emelkedett itt az átlagos négyzetméterár.

A megye két, országszerte is ismert fürdővárosában ellentétesen mozogtak az árak, miközben Sárváron 17 százalékkal, 347 ezer forintra nőtt az átlagos négyzetméterár, Bü­kön hét százalékkal, 269 forintra mérséklődött.

Balogh László szerint a járványhatás visszahúzódásával, a gazdaság várható fellendülésével, valamint a turizmus erősödésével a nyaralók piacán további élénkülésre lehet számítani.

Bakos László velemi polgármester szerint annyira azért nem szálltak el az árak, mint amennyire az elemzés mutatja – ami nyilván csak a portálra felkerült hirdetések adatbázisából merít –, de az kétségtelen, hogy jószerivel elfogytak a velemi ingatlanok, csak párat árulnak mindössze. Az elmúlt egy évben valóban rengetegen vettek náluk házat, amit többen már el is kezdtek csinosítgatni, mások pedig beköltöztek, sőt be is jelentették magukat állandóra. A jelenség országos, a polgármester elmondta, ő máshol is azt tapasztalja, hogy a külföldi utazási tilalom miatt nagyon sokan elkezdtek vágyni kertes házra. Velem abból a szempontból speciális, hogy nem igazán tudnak terjeszkedni, legfeljebb Novákfalva felé, ezért most itt próbálnak telkeket szerezni.

A polgármester álma, hogy a település lélekszáma elérje és aztán meg is haladja az ötszázat, bízik benne, hogy ezt belátható időn belül sikerül elérniük. Így egyfelől nagyobb kormányzati támogatásra számíthatnának, másfelől sikerülne megállítani a falu el­öregedését is, amivel jóformán minden kistelepülésen, így Velemben is szembe kell nézni.

Az ingatlanhirdetési portálon jelenleg egyébként 77 házat árulnak nyaralóként a megyében, van, amelyért hárommilliót sem kell fizetni, de akad olyan is, amelyért csaknem százmillió forintot.

Kiemelt képünkön: Nem csak nyaralót, állandó lakhatást is sokan keresnek Velemben, a cél az ötszázas lélekszám meghaladása – mondta Bakos László