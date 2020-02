Mozaikkereső: átadtuk szerkesztőségünkben a nyereményeket

Január 29-én Veszprémben közjegyző és a Szerencsejáték Felügyelet munkatársainak ellenőrzése mellett sorsoltuk ki Mozaikkereső játékunk napilaponkénti nyerteseit. Szerencsés vasi előfizetőinket értesítettük, nyereményeiket csütörtökön személyesen vették át szerkesztőségünkben.

Kizárólag hűséges előfizetőink vehettek részt népszerű Mozaikkereső játékunkban. A játékszelvényt, rajta a felragasztott mozaikdarabokkal január 15-ig kellett beküldeniük szerkesztőségünkbe azoknak, akik nap mint nap postaládáikba kapják a Vas Népét és 2019. december és 2020. január hónapban is rendelkeztek érvényes előfizetéssel. Mi sem bizonyítja jobban Vas megye aktivitását, mint hogy Apátistvánfalvától Répcelakig összesen 12 206-an adták postára a mozaikképes szelvényt.

Tegnap Lőrincz-Farkas Eszter főszerkesztő köszöntötte a szerencséseket. Elsőként a csákánydoroszlói Vágner Lillát, aki a robotgépet nyerte. A daráló, dagasztó, krémkeverő, habverő funkcióban is működtethető csodamasina nagyon jól jön a konyhában Lillának, aki pék-cukrász. A wellnesspihenésnek a csepregi Takács Lajos örülhet. Négycsillagos szállodába, Herceghalomba, az Abacus hotelbe szól az utalvány. Felesége elmondta, mindketten nyolcvan év felettiek, úgy döntöttek, a fiuknak ajándékozzák a pihenés lehetőségét. Az idén először nyertek, de már máskor is küldtek be szelvényt. Tavaly a szomszédjuk egy tévének örülhetett, az idén ők kaptak értékes ajándékot.

A robotporszívót Csihar Gyula vihette haza Hosszúperesztegre. A hasznos háztartási gépnek nyolcvan négyzetméteren lesz majd dolga a házaspár otthonában, részben mentesít a takarítás alól. A laptop szerencsés tulajdonosa a vönöcki Csiszár Imréné lett. Eddig nem használt hordozható számítógépet, de mindig szeretett volna egyet. Most a fia segít beüzemelni, ő pedig használni fogja „az első osztályú” gépet. A viszáki Szájer Ferenc az 1 millió forint értékű Edenred-kártyát nyerte. Már utánanézett, mi mindent lehet vásárolni a kártyával: például házfelújításhoz szükséges dolgokat, nekik most arra lenne leginkább szükségük, de biztosan jut az unokáknak is, mondta.