MozduljunKÁM: ismét a rezi vártúrán jártak

Május 18-án rendezték meg a Zala megyei Rezi községben a XXXII. Rezi Vártúrát, melyen Kám kisebb közössége már jó ismerősként vett részt.

A túrán 29 csapat oldott meg feladványokat: voltak a gyógynövényekről, a településről és a helyi borvidékről totók és ügyességi feladatok. Az ízlelőbimbókat is hadba kellett állítani a bor és szörp kóstolásánál. Meg lehetett tekinteni a várat, de akár a vár előtti tisztáson is lehetett pihenni, sütögetni szabad tűzön, és a szervezők is készültek gulyással.

A gyerekeket trambulin, falmászás és íjászkodás várta, közben a várkapitány mesélt a vár és környékének múltjáról. A versenyben a kámiak harmadikak lettek. Végül megnézhették a híres zalaszántói sztúpát, és díjnyertes fagyikat kóstoltak.

Civil/Czinder Levente