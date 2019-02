Műanyag vödörből praktikus tárolót

Kiürült műanyag dobozokból nincs hiány egyetlen háztartásban sem: az üres fagyis dobozok rendszerint a fagyasztóba tett pörkölt tárolóivá avanzsálnak, pedig sok más felhasználási módjuk is lehetne. Az egyik ilyen a fonal, csipesz és egyéb apróságok gyűjtésére alkalmas dobozka, amit természetesen ezernyi módon díszíthetünk.

Több módszer közül választhatunk, ha tejfölös, fagylaltos vagy egyéb műanyag dobozt dekorálnánk saját kezűleg. Ha van kéznél facsipesz, tűzdeljük körbe a doboz oldalát. A csipeszek egymáshoz illesztéséhez akkor használjunk ragasztót, ha véglegesen számolunk a teregetésnél a hiányukkal, ha pedig még használnánk őket, elég szaténszalaggal, zsineggel erősen átkötni, hogy ne essenek le róla az elemek. A csipeszek előnye, hogy könnyen feltűzhetők a bödönök oldalára és belülről is fedik a műanyagot. Ha van otthon kör alakú csipkés terítőnk, vintázs stílusúra alakíthatjuk vele a vödröt: szépen elegyengetjük, hagyjuk, hogy a terítő széle ráhajoljon a csipeszekre.

Nem csak terítő alkalmas, más, kör alakú textil is helyettesítheti a belső takarást: színes vagy mintás vászon is jól mutat benne. A csipeszekkel is lehet variálni: megfesthetjük egyesével, más-más színűre, de akár zongorabillentyű színeit is applikálhatjuk rájuk. Nemcsak festéssel, hanem barkácsboltokban beszerezhető díszekkel, strasszokkal is mutatóssá tehetjük: fűzöldre festett csipeszekre katicabogarat, lepkét ragaszthatunk; más alapszínnel jól mutat a szív, a felhő vagy egyéb dekorkellék. Csipeszek helyett kereshetünk jégkrémpálcikákat, azokat is ragaszthatunk a doboz külső felére.

Ebben az esetben mindenképpen szükség lesz az edény kibélelésére, hiszen csupasz marad a doboz belső fele. A bélelésre szánt anyagot felesleges ragasztóval rögzíteni a doboz alján, a textil tisztításával vagy újrafelhasználásával számolva elég elsimítgatni. Akik ügyesebbek, horgolhatnak, köthetnek borítást a dobozra – pontosan le kell mérni az edényt és nagyjából egy hosszabb sapkát kell készíteni rá, aminek a középső részét benyomkodjuk a dobozba. A precíz mérés abban lesz a segítségünkre, hogy pontosan fog illeszkedni a borítás a műanyag alapra. Sokszor volt szó a tárgyak dekupázs technikával való díszítéséről: itt is kivitelezhető, de arra figyelni kell, hogy a doboz felülete makulátlanul tiszta legyen és a termék papírcímkéjét is le kell venni róla. Olyan ragasztót vásároljunk a művelethez, amely felvihető műanyag felületre – és ahogyan a ragasztólakk, átlátszóvá válik. A felvitt ragasztóra szalvétát teszünk és ecsettel elegyengetjük, majd újra átkenjük vele és hagyjuk megszáradni.