Folytatódik a műanyagmentes július – Sosem késő elkezdeni

Úgy tűnik július a környezetvédelem egyik legfontosabb hónapjává vált, az egyszer használatos műanyagok elkerülésére hívja fel a figyelmet.

Korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, hogy mennyire fontos is ez a kezdeményezés és nem csak a levegőbe beszéltünk, olyan személyeket kerestünk meg, akik részt vesznek ebben a kihívásban és beszámoltak egy napjukról, meséltek életmódjukról.

Júliusnak lassan vége, de sosem késő csatlakozni ehhez a szemléletváltáshoz. Nehéz elhinni, de minden egyes apró tett segít a bolygónkon és szépen lassan formálja át a saját felfogásunkat is. Kezdetben még az is nehéz lehet, hogy elutasítsuk a felajánlott nejlon zacskókat vásárláskor, azonban ez rövid időn belül rutinná válik.

A legfontosabb talán az, hogy ne drasztikusan kezdjünk bele a műanyagmentes életmódba, hiszen megyénkben ez még közel lehetetlen. Sajnos az élelmiszerek, higiéniai termékek nagy része még műanyag csomagolásban kerül a polcokra, ráadásul a papírba vagy lebomló csomagolásba pakolt termékek jóval drágábbak is lehetnek. Azonban, ha valaki előbb-utóbb alaposan utána olvas a dolgoknak, megtalálja azokat a kis kapukat, amiken keresztül elindulhat maga is a rögös, környezetbarátibb úton.

Fő a tudatos vásárlás!

Egyszerűnek hangzik, mégsem az, hogy írjunk bevásárlólistát a szükséges tárgyakról. A legtöbben „fejben tartják a dolgokat”, azonban mikor egy-egy polc mellett elsétálnak, gyakran kerül a kosárba olyan termék, ami nem szerepel a listán és később nem is kerül felhasználásra, csak „megkívánta” a vásárló.

A tervezéssel már beépíthetjük a vászontáskák elpakolását is, hiszen tudjuk mennyi és milyen típusú terméket kívánunk aznap hazavinni. Ha csak hétköznapi dolgokra van szükség, akkor lehet elég egy kis szatyor, de ha nagy bevásárlásra készülünk, akkor legalább 3-4 darabra is szükség lehet.

Ilyenkor már készülhetünk arra is, hogy ha jól ismert helyre megyünk, akkor tudunk-e kimért terméket venni (mogyorót, pékárút, gyümölcsöt) és ezeknek szintén külön tartót vinni. Ilyen helyek a piacok, termelői vásárok, hentes és pékáru boltok.

Attól, hogy műanyag, ne dobjuk ki!

A kezdeményezés célja, hogy ne vegyünk ÚJ EGYSZERI használatos műanyagot, ami nem azt jelent, hogy cseréljük le alternatív változatokra a már meglévő, többször is használt műanyag termékeinket, mint például tároló dobozokat vagy ételhordó edényeket. Ezek ugyanis több éven keresztül szolgálnak minket és ha egészségre nem káros anyagból készültek, akkor az ételek tárolására tökéletesen megfelelnek. Sőt, ha esetleg saját ételhordót viszünk a kedvenc menüzős helyünkre, akkor a maradékot abba csomagolhatjuk el, így kímélve a környezetünket.

Ezen kívül a fagyasztásra is alkalmas műanyag edények igencsak hasznosak, hiszen ha nagy adag ebédet készítünk, akkor nem kell ugyanazt ennünk egy teljes hétig, a felesleget lefagyaszthatjuk. Illetve javasolt az aktuális idénygyümölcsök, amik az adott szezonban olcsóbban beszerezhetők, míg más szezonban drágák és általában (fagyasztott állapotban) műanyag csomagolásban kaphatóak szintén eltehetőek. Ezért ha van hely a fagyasztóban, akkor házilag magunk is fagyaszthatunk le kisebb adagokban gyümölcsöt és zöldséget is, jóval olcsóbban.

A külső igenis számít!

Mármint a csomagolás. Fontos, hogy milyen anyagból készül maga a tároló. Ha egyáltalán nem újrahasznosítható, nem találjuk rajta a jelet, akkor mindenképpen kerüljük el. A legmegfelelőbb a papír, illetve üveg csomagolás lenne, mert az újrahasznosítási foka ezeknek a legmegfelelőbb. Csakhogy a férfiakat is ösztönözzük, az üveges sörök kiürült, nem sérült állapotú üvegeit többször is elmossák, újratöltik és azok kerülnek vissza a polcra. Azonban ha elhasználódnak, akkor újrahasznosítható üvegtörmelékként kezelik és más formában születnek újjá.

Drága, de megéri!

Sajnos a környezetbarát életmód kezdésnek egy kicsit drágának tűnhet, de ha életünk részévé válik, többszörösen is megtérül, illetve egy idő után megtaláljuk a számunkra megfelelő árú termékeket is. Például, ha a hentesnél magunk választjuk ki a húst, saját tárolóba tehetjük, szintén elkerülve a felesleges műanyagot, ezzel támogatjuk a kisebb gazdaságokat is. A „hiba”, hogy így a termék drágább lesz, de minőségi, friss és remélhetőleg a közelből érkezik hozzánk. Az állattenyésztés és húsfogyasztás pedig a környezetvédelem egy másik fontos és sarkalatos pontja, de annyi biztos, hogy ha valamit drágábban veszünk, akkor talán kicsit kevesebbszer is és így változatosabbá tehetjük az ételkultúránkat és több zöldséget is beiktathatunk.

A felsorolt pontok a különleges esetekre nem vonatkoznak (speciális eszközök/ételek csomagolása, műszaki eszközök csomagolása), ugyanis a jelenlegi cikk a hétköznapi, főleg élelmiszerekkel kapcsolatos szemléletváltásra vonatkozik.

Ha Ön is csatlakozott ehhez a kihíváshoz, mutassa meg nekünk, számoljon be tapasztalatairól. Segítsük egymást itt Vas megyében megtalálni a megfelelő alternatívákat a műanyagmentes, környezetbarát életmódhoz!