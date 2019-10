Munkába állt az új jánosházi testület

Esküt tett a polgármester, aztán a képviselők és az újraválasztott alpolgármester is hétfőn délután, amikor hivatalosan és ünnepélyesen megalakult a következő öt évre Jánosháza képviselő-testülete.

A jánosháziak 846 érvényes szavazattal választották meg Kiss Andrást polgármesternek – hangzott el az alakuló ülés elején.

A testület tagja lett Aranyosné Németh Rita, Balhási Imréné, Bertáné Dörnyei Judit, Nagy Péter, dr. Kiss Imre Zsolt és Németh Zoltán, vagyis két tag cserélődött az előző ciklushoz képest az október 13-án tartott választás nyomán. Mind a hat képviselő esküt tett dr. Balás Endre jegyző előtt, aki aztán ismertette a szervezeti és működési szabályzatot. Annak újbóli elfogadása akkor is kötelező, ha nem változtatnak rajta semmit. A jánosházi alakuló ülésen volt módosítás: a gazdasági bizottság feladatai közül kivették a piac és a raktárak felügyeletét, és abban is módosult, hogy nemcsak a polgármester és az alpolgármester, hanem külső bizottsági tagok és a képviselők tiszteletdíját is emelik. Abban nincs változás, hogy három bizottság dolgozik a testületnek, ezek elnökeit és képviselő, valamint külső tagjait is megválasztották hétfőn. Eszerint az összes képviselő tagja mindhárom bizottságnak, és négy-négy külső tagot választottak, egyhangúlag szavaztak a jelöltekről. A szociális bizottságot Balhási Imréné elnökli, a gazdasági bizottságot Bertáné Dörnyei Judit, a sport- és védelmi bizottságot pedig Németh Zoltán vezeti.

Az alpolgármester személyében sincs változás az előző ciklushoz képest: Kiss András dr. Kiss Imre Zsolttal dolgozna, ezt terjesztette elő, aztán titkos szavazással egyhangúlag megszavazták a képviselők.

Döntöttek arról is, hogy nem emeltek az illetményeken és tiszteletdíjakon: a polgármester 548 ezer, az alpolgármester 216 ezer forintot kap, a képviselői tiszteletdíj 70 ezer forint, a bizottsági tagok 25 ezer forintot kapnak, az elnökök plusz 15 ezret. Jánosházi sajátosság, hogy a polgármester és az alpolgármester testvérek, és rokoni kapcsolat okán a polgármester helyett másnak kell utalványozni az alpolgármesternek, erre a fel­adatra Balhási Imrénét kérte fel Kiss András. A vagyonnyilatkozatok kitöltése vár a testület tagjaira, aztán kezdődhet az ötéves munka.