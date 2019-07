Munkaterület a büki főút – Aszfaltcsere és víziközmű-rekonstrukció is zajlik

Szinte végig 30 kilométer per órás sebességkorlátozás érvényes Bük átkelési szakaszán, és érdemes is betartani a sebességkorlátot: van, ahol aszfaltcsere, van, ahol még víziközmű-rekonstrukció folyik.

A 8614-es jelű Cirák–Zsira–Tompaládony összekötő út mintegy 2,5 kilométeres részét, Bük átkelési szakaszát érinti az útfelújítás, vagyis a Forrás üzletközponttól a Darling utcáig, ez hazai, költségvetési forrásból valósul meg – tájékoztatott a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kicserélik az aszfaltburkolatot, és ahol kell, javítják, cserélik a szegélyeket. A munka az alsóbüki szakaszon kezdődött, vagyis a város elejétől a körforgalomig marták fel az aszfaltot. Feljebb, a körforgalomtól a Darling utcáig még a vízi közmű javítása folyik, azt az önkormányzat megrendelésére végzik, várhatóan ez a munka augusztus elején fejeződik be. Utána sem „szabadul fel” az út, hiszen ott akkor dolgoznak majd az útrekonstrukción, a közútkezelő úgy számol, hogy szeptemberben készül el a teljes városi szakasz.

A munkákkal érintett útszakaszokon 30 kilométer per órás sebességkorlátozás érvényes, és érdemes is betartani az autósoknak a korlátozást, hiszen nem teljesen egyenletes a burkolat felmarása: az alsóbüki szakaszon a csatornafedelek az eddigi szintben maradtak – ezt táblák is jelzik –, és nehezítik a haladást.