Muravidéki rövid történetek – Bence Lajos novellái vidám és nehéz élethelyzeteket idéznek

Egyszer én is – muravidéki rövid történetek címmel jelent meg a közelmúltban Bence Lajos göntérházi magyar író első novelláskötete, melynek online bemutatóját a héten tartották a Bánffy Központban.

Furcsa Bence Lajossal kapcsolatban ezt a szót használni: „első”, hiszen tanulmánykötetei és versei jóvoltából régóta közismert az olvasók körében, nemcsak Muravidéken, hanem Magyarországon is. Novelláskötetből azonban valóban ez az első. Ahogy a

könyvbemutató beszélgetésen elmondta: olyan témákat dolgozott most fel, amelyeknek többször nekifutott már hosszabb versekben, és most adódott a gondolat, miért ne fogalmazná meg ezeket a gondolatokat olvashatóbb formában?

– Számomra is kihívás volt, hogy ezek a verstémák hogy szólalnak meg kisprózában – ismerte be – Amikor születtek novellák, magam is néha fölnevettem. Már több barátomnak ajándékoztam a kötetből, hogy egy kicsit jókedvre hangoljam őket – mondta a szerző. Ironikus, önironikus történetek töltik meg a gyűjteményt önmagáról, barátairól. A televíziós riporterkedés komikus momentumai, a dalárdai működés, a hetvenes évek szexuális nevelésének mosolyogtató pillanatai, a kisemberek hétköznapjaiból vett történetek, amikben éppen annyi a fikció, mint a valóság. A szókimondó, tréfás stílusban megírt novellák mindegyike önmagában is egy gyöngyszem, szerzőjük abban bízik, hogy az írások rövidségük miatt a fiatalok érdeklődésére is számíthatnak. A felkérés már megérkezett, egy válogatás szlovén nyelven is rövidesen napvilágot lát a novellákból.