Mutatjuk, mennyit kell várni a bucsui és a kőszegi határátkelőnél

Bucsunál áll a sor, Kőszegen zavartalan a határátlépés.

Egy olvasónk jelezte: szinte lehetetlen Bucsunál belépni az országba, akkora a kocsisor. Kimentünk a helyszínre, hogy megtudjuk, milyenek most az állapotok.

Kiderült, már reggel óta ez a helyzet, másfél – két órát kell várni a határon. Főleg az ingázók szorultak most be a sorba.

Munkából jött haza az a nő is, aki kérdésünkre elárulta: másfél órát állt sorban a határon. Ő úgy látta a kamionok okozták a nagy torlódást, akiket a rendőrök minden esetben vissza is fordítanak. Tranzit forgalomra ugyanis itt nincs lehetőség.

A helyszínen tényleg borzalmas a tömeg. Brutális mennyiségű autó várja, hogy átjuthasson Magyarországra. Az ingázók körében az a pletyka is terjed: kifelé azért nincsenek várakozók, mert már csak munkavállalói igazolással lehet kijutni az országból.

Utánakérdeztünk és természetesen ez nem igaz. A magyar és az osztrák állampolgárok jelenleg szabadon használhatják a még üzemelő határátkelőket és határátlépési pontokat. Sem igazolás, sem engedély nem szükséges ehhez.

Kiss Nikolett is arról számolt be, közel 2 óra volt, míg sikerült átérnie. Ő is munkából indult haza, azt mondta, már a rohonci leágazónál állt a sor. Az igazolásos pletykáról viszont ő nem hallott.

Kőszegnél egyébként nincs torlódás, 10 perc alatt át lehet jutni egyik országból a másikba.

