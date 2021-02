Mutatjuk, milyen programok várják Vas megyében

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Koncert

Február 20., szombat 20 óra – Az AVM bemutatja: Binder Quartet. A Budapest Jazz Club koncertjei is az online térbe költöztek. Az élő közvetítéseket a BJC Facebook-oldalán, illetve YouTube-csatornáján követhetik figyelemmel.

Február 23., kedd 19.30 óra – Müpa Home LIVE – ­Baráti Kristóf és Várjon Dénes. Egy hangverseny, amely csupa versenyműből áll – egy vacsora, amelynek minden fogása torta! De milyen üdítően különbözőek! Először hegedűversenyt hallunk dúrban, majd zongoraversenyt mollban, mindkettőt Mozart terméséből, a szünet után pedig kettősversenyt hegedűre és zongorára, Mendelssohn tollából. Karmestere ezúttal nincs a produkcióknak, hiszen az est két vendége sokszor bizonyította már, hogy olyankor is megtalálja a kamarazenei párbeszéd lehetőségét, amikor szólistaként áll zenekar elé. Az előadást élőben közvetítik a MÜPA közösségi oldalán.

Színház

Február 22., hétfő 9 óra – ZENESZÍN – Livius vendége Pásztor Anna. A ZENESZÍN sorozat e havi vendége Pásztor Anna énekes. Varga ­Livius és az Anna & the Barbies frontemberének beszélgetéséből sok mindenre fény derül. És persze a zenélés most sem maradhat el. Vendég ­Pásztor Sámuel. A program 2021. február 22-e és 28-a között tekinthető meg az https://www.eromuvhaz.hu/tv/ műsorán.

Február 23., kedd 20.30 óra – Táncszínház ON – Szegedi Kortárs Balett: Carmina Burana. Egy civilizáció romjain tengődő, életben maradásáért küzdő, emberszerű barbár közösség rituálékkal teli életébe pillantunk be, akik félelmeikkel harcolva, ösztöneik által vezérelve próbálják átvészelni, amit a Sors rájuk ró. A Sors, ami néha jót, örömöt, szerelmet, máskor bánatot, halált hoz számukra. Egy lány, akinek eleve rövid élet adatott, egy pillanatra boldognak érezheti magát, a szerelem minden rosszat elfeledtető érzése elhiteti vele, hogy az élet más, szebb is lehet. De Fortuna csalfa és kegyetlen, nem törődik a pillanat szépségével. A csalódások, örömök, félelmek megélésével mindannyian egyre többet tudnak meg önmagukról, sorsukról, lehetőségeikről – emberi mivoltukról. Előzetes regisztrációhoz kötött vetítés. Az online előadás csak magyarországi IP-címről tekinthető meg. A regisztrációval kapcsolatos információkat a Szegedi Kortárs Balett Facebook-oldalán és weboldalán olvashatnak hamarosan.

Február 25., csütörtök 19 óra – Határátlépések Online előadás – Orlai Produkciós Iroda × Füge Produkció × SzínházTV. Mindennek van határa, állandóan feszegetjük a határainkat, a határ a csillagos ég, tartsuk tiszteletben egymás határait, közben meg a határok megszűntek, de határvédelemre szükség van, nem is szívesen lépjük át a határainkat, de a távolságtartás mégis rossz, de azért húzzuk meg, lépjük át, tartsuk tiszteletben, gyere közelebb, ne gyere, ez már nem is én vagyok, de most akkor mindennek van határa, vagy csak kinek hol? Mi van? Az előadás megtekintése a SzínházTV-n regisztrált fiókba történő belépéssel lehetséges.

Előadás

Február 19., péntek 12 óra – Pál Feri & Dr. Lukács Liza: Hogyan szeretsz? Kötődési sebeink gyógyítása 2021. Online Nyitott Akadémia Pódium Pál Ferivel és dr. Lukács Lizával. Talán már többször feltettük magunknak a kérdést: mi lehet az oka annak, hogy életünk során újra meg újra visszaköszönnek ugyanazok a kapcsolati nehézségek? A válasz az, hogy a gyermekként kialakított kötődési mintáink alapvetően meghatározzák választásainkat és viselkedésünket. Hatással lesznek az összes fontos emberi kapcsolatunkra (a párkapcsolatainkra éppúgy, mint a szülőségünkre, a barátságainkra, az iskolai és munkakapcsolatainkra), és megalapozzák az önmagunkhoz való viszonyt is. Valójában olyan kapcsolatokat alakítunk ki, amelyekben hasonlóan érezhetjük magunkat, mint gyermekkorunkban. Ez még akkor is így van, ha nem őrzünk magunkban pozitív képet a gyermekéveinkről, sőt, akár kifejezetten fájdalmas élményeket hordozunk. Úgy fogunk szeretni, ahogy minket is szerettek. Úgy fogjuk becsülni önmagunkat, amennyire mások számára értékesek voltunk. Bármilyen tapasztalatot is szereztünk hajdan, az ahhoz hasonlóban fogjuk otthon érezni magunkat, tudatosan vagy tudattalanul olyanná. Az előadás a Facebook-esemény „Beszélgetés” rovatában lesz megtekinthető.

Február 19., péntek 18 óra – A Fővárosi Nagycirkusz Dinasztiák című előadásának élő közvetítése. A ­Dinasztiák a világhírű magyar artistaművészet előtt tiszteleg.

A február 13. és április 18. között megtekinthető műsorban háromhetente különböző fellépőket és számokat láthat a közönség, összesen pedig több mint 70 kiváló hazai artista lép a porondra. Fellép többek között a Porond Ifjú Csillaga-díjas, Guinness-rekorder

Richter Kevin és csoportja új deszkaszámával, a Weiss Jr. csoport fliegende produkciójával, a Donnert, Richter és Ádám cirkuszi dinasztiák tagjai pedig közösen adnak elő egy lovasakrobata-számot. A műsorban szinte az összes cirkuszművészeti zsáner látható lesz, a levegő-, zsonglőr-, akrobata-, gyorsöltöző-, görkorcsolya-, handstand- és illúziószámok mellett pedig az állat és ember közötti feltétlen bizalmat és szeretetet papagáj- és kutyaszámok mutatják be. A nevetésről tapasztalt bohócaink gondoskodnak. A műsor rendezői, a Silver Power antik héroszokat idéző emelőszámukkal kápráztatják majd el a közönséget.

Február 24., szerda 19 óra – Eupolisz Világjáró Club online: USA nemzeti parkok. Az Eupolisz Utazási Iroda ismeretterjesztő előadásai a vir­tuális térbe költöztek. Általuk lehetőség nyílik bepillantani egy-egy távoli (vagy épp közeli) ország életébe, lakóinak mindennapjaiba, és felfedezhetik Földünk legkülönlegesebb szegleteit. A 24. online előadás témája az USA nyugati részének legszebb nemzeti parkjai. Az Észak-Amerikai túra során az Amerikai Egyesült Államok és Földünk talán leglátványosabb nemzeti parkjait látogatják meg virtuálisan. A Yellowstone gejzírjei, medvékkel és bölényekkel, az Arches Nemzeti Park egyedülálló sziklahídjai, a Grand Canyon és sok más felejthetetlen látnivaló vár az érdeklődőkre. Előadó: Bodon Pál, az Eupolisz túravezetője. Az előadás megtekintéséhez nem kell mást tenni, mint 19.00 órakor felkeresni az ­Eupolisz Facebook-oldalát, ahol automatikus értesítést kap, amikor elkezdődik az online esemény.

Február 25., csütörtök 18 óra – Termelőtől a fogyasztóig – méltányos, egészséges és környezetbarát élelmezés. Mára köztudott, hogy a klímaváltozásban nagy szerepe van a mezőgazdasági termelésnek. Éppen ezért számos kezdeményezés igyekszik a jelenlegi, nagyüzemi élelmiszer-előállítás káros gyakorlatai helyett fenntarthatóbb megoldásokat elterjeszteni. A Farm to Fork (Termelőtől a fogyasztóig) stratégia az európai zöldmegállapodás középpontjában áll, amelynek célja az élelmiszerrendszerek tisztességes, egészséges és környezetbarát kialakítása.

A beszélgetés központi témája a méltányos, egészséges, fenntartható és környezetbarát élelmezés lesz. Vendégek: Dezsény Zoltán és Judit – Magosvölgy Ökológiai Gazdaság (környezetgazdálkodási ag­rármérnökök), Karalyos Gábor (Vegán Hegylakó) – színész, vegán blogger, Szombati Julianna – Szimpla Háztáji Piac, Major Bence – az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóságának osztályvezető-helyettese.