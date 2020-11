Nádasdon gyümölcsből teremtenek világot

Rimóczi Péter és párja, Bödő Erika együtt működtetik a nádasdi családi gazdaságukat. Gyümölcsleveket, lekvárokat, szörpöket, aszalványokat készítenek. Mindezt saját maguk termelte gyümölcsből, az általuk kikísérletezett módszerekkel.

Rimóczi Péter és Bödő Erika portáján kívülről nem sok jel utal arra, hogy milyen komoly innováció rejlik a kerítés és a falak mögött. Bentről szolid nótaszó szűrődik ki, az udvaron felépített modern, faszerkezetes, nyitott színben halkan szól a rádió. Az egyik üstben körtelekvár fő, az aszalót alma tölti meg. Nem kell fázni a hidegben sem. A gyümölcslészezonnak már vége, a pasztőröző- és töltőgépet már eltették télire, de még feldolgozásra vár a zöld alma és a csipkebogyó.

– Lassan a végére érünk – mondja Erika. – Kezdődött a korai cseresznyével májusban. Aztán jött a meggy, a barack, egy kis málna. A legtöbb a körte, szilva meg az alma.

– A lőtérnél van a nagy gyümölcsösünk, mintegy négy hektár. A házhoz is elég nagy terület tartozik – folytatja Péter. – Itt is van pár száz fa. Most ezt akarom megújítani. A szilvaültetvényt is bővíteni szeretném.

A férfi a cipőgyár megszűnéséig cipőfelsőrész-készítőként dolgozott, aztán gyógy­pedagógusként végzett, végül visszatért gyerekkori álmához, a gyümölcskertészethez. A nagyapjának volt nagy gyümölcsöse. Aztán jött a kárpótlás, bővült a birtok. Ma már több ezer gyümölcsfájuk van. A kert 60 százaléka körte, 30 százaléka szilva, a többi vegyes, főleg alma, de van csipkebogyó és homoktövis is.

Erika kihúzza az aszalóból az egyik tálcát. – Tegnap tettük be a mutsu almát. Ez egy japán fajta, jó fűszeres íze van, direkt aszalni való – magyarázza, közben kever egyet a lekváron. Az üstben pacham körte fő.

– Körtéből van vagy negyven fajtám – meséli Rimóczi Péter. De almából, szilvából is sokfélét ültettem. Főleg újabb fajták, de vannak régebbiek is. Leginkább a rezisztenseket keresem, a vegyszerezést igyekszem kiküszöbölni. Szeretek mindent kipróbálni. A lényomó egész nyáron ment. Egy tonna almát ki tudok nyomni egy nap alatt. Szinte minden gyümölcsnek más prés kell. Az érett körtét például nagyon lassan kell préselni. Más gép kell a céklához, a sárgarépához, és az almához.

– Gyümölcsléből több ezer zacskónyit termelünk – folytatja Erika. – Léből van vagy tizenötféle. Ez a fő profil: körtére, almára, céklára épül, azokat ízesítjük homoktövissel, citromfűvel, levendulával. De van fekete ribizlis, birsalmás, bodzabogyós is. Most zellereset akarunk készíteni a zöld almából. Aszalunk almát, körtét, sárgabarackot, szilvát. A cseresznyét és a paradicsomot már el is adtuk. Lekvárok közül a szilvából van a legtöbb, de van sárgabarack, meggy, körte és csipkebogyó is, és egy kevés eperből, málnából is.

– Ilyen szilvalekvárt nem csinál senki a környéken. Ebben nincs se adalék, se cukor. Harminc óráig fő a rézüstben. Az összes nedvesség kiforr belőle. Száz literből lesz harminc liter. Van vele munka, pedig magozógépet használunk – halljuk Pétertől.

A csipkebogyó sem az útszéli bozótból származik. Péter felvilágosít, hogy a tüskétlen, nagy szemű fajtát ter­mesztik. Van belőle egy kisebb ültetvényük. Megnézzük a házhoz tartozó gyümölcsösben azt az alig háromméteres almafát, ami teli van hatalmas piros almával.

– Ez a rózsaalma. Nagyon jó télálló fajta. A nagyapámé volt, nagyon régen még Erdélyből hozták be az oltóágat. Korán termőre fordul – mutatja Péter a kétéves, alig félméteres oltványt, amin már ott fityeg egy szép, méretes alma.