Nagy a rizikó: a fogorvosnál a páciens nem tud maszkot viselni

Rendkívül nagy rizikóval dolgoznak a koronavírus-járvány idején a fogászatokon, ezért nagyon örült a védőoltásnak Faragó Zsuzsa fogorvosi asszisztens.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Amint mondta, tavasszal az érte a szakmát sokkhatásként, hogy leállás volt, nem tudtak dolgozni, aztán meg az elővigyázatosságot kellett a maximumok maximumára fokozni.

– A Covid esetében egy felső légúti fertőzésről van szó, és mi közel vagyunk a beteg szájához, veszélyes az aeroszolképződés. Örülök, hogy kaphattam védőoltást.

A karom egy picit megfájdult estére, más tünetem nem volt. Nem voltak kétségeim a vakcinával kapcsolatban, hiszen komoly vizsgálatok előzték meg a bevezetését, szerintem amit az országos gyógyszerészeti intézet és az Európai Gyógyszerügynökség engedélyez, azt be lehet adni. A pácienseket is védjük ezzel. Nemcsak egészségügyi dolgozóként mondom, hanem felelősen gondolkodó emberként is: ez a jó megoldás, ha vissza akarjuk kapni a szabadságunkat és a szeretteinket. Fájó, hogy a 97 éves dédinket nem látogathatjuk az otthonban. Mindenkinek érdemes végiggondolni, akar-e védettséget szerezni.

Faragó Zsuzsától azt is megtudtuk: a rendelőjüket elkerülte a vírus, a pácien­seik korrektül jelezték, ha felső légúti panaszuk volt, és nem jöttek kezelésekre. Belépéskor ki kell tölteni egy nyilatkozatot, és testhőmérsékletet mérnek. A fogorvos és az asszisztens arcpajzsot, védőmaszkot, sapkát, kesztyűt használ akkor is, ha nincs veszélyhelyzet, a tárgyakat sterilizálják. Most ezek mellett folyamatos a légtér és a felületek fertőtlenítése – működik egy ózonkészülék egész nap –, állandó a szellőztetés. Várakozás nincs, mindenki időpontra jön.

Kiemelt képünkön: Faragó Zsuzsa fogászati asszisztens