Nagy bajban vannak a kertészetek- az év legfontosabb időszakában maradnak el a vásárlók

Igaz a házhozszállítások száma mindenhol megugrott.

Súlyos válságba került a holland virágipar, az ottani mezőgazdasági és virágkertészeti szervezet becslése szerint 5 milliárd eurós kár éri a mezőgazdaságot az új koronavírus által okozott járvány miatt. A virágok jelentős részét meg kell majd semmisíteni, ugyanis egyszerűen nincs kinek eladni, az árak pedig pár hét alatt a felére estek vissza. Gond van azonban itthon is, a koronavírus-járvány csaknem 174 milliárd forint veszteséget okozhat a dísznövényágazatnak. A probléma az, hogy a koronavírus miatt bevezetett intézkedések kertészetek legforgalmasabb tavaszi szezonját érintik, a bevétel-kimaradások a termékek és a szolgáltatások jellegéből fakadóan később nem pótolhatók. Horváthné Kocsis Henriettát, az Örökzöld Kertészet kereskedelmi vezetőjét és Nagy Attilát, a Parti Kertészet tulajdonosát arról kérdeztük, miként hatott rájuk eddig a járvány és mire számítanak a jövőben. Mint kiderült, a forgalom mindkét kertészetben drasztikusan visszaesett, a máskor ilyenkor szokásos vásárlószámnak, alig hatvan százalékával lehet számolni. Horváthné Kocsis Henrietta elmondta, évről évre nagyon sok növényt rendelnek Olaszországból, ám ezeknek a szállítmányoknak tetemes része idén nem érkezett meg, mivel a járvány miatt visszafordultak, vagy el sem indultak a kamionok, szerencsére azért vannak tartalékaik és a belföldi szállítás is zökkenőmentes.

Azok a kertészetek, amelyek fás szárú növényekkel foglalkoznak, jobb helyzetben vannak – hangsúlyozta Nagy Attila – mivel azokat a növényeket el lehet adni jövőre is, az igazi gondot a lágyszárúak jelentik, itt nincs több dobása senkinek, hiszen a virágokat csak most lehet eladni, ha nem veszik meg, akkor óriási lesz a veszteség, a Dániából és Hollandiából érkezett palántákat ugyanis legkésőbb május végéig ki kell fizetni. A dísznövénykertészetek szempontjából a lehető legrosszabbkor érkezett a járvány, hiszen éppen az anyák napjáig tartó időszakot lehetetleníti el, márpedig a kertészetek a télen felhalmozott veszteséget ilyenkor kompenzálják, ha ez az időszak kiesik, annak olyan súlyos következményei lesznek, amit valószínűleg évekig tart majd ledolgozni. Egyelőre mindegyik általunk megkérdezett kertészet régi árakon dolgozik, sőt akciókat is hirdetnek. Nagy Attila elmondta, gyakorlatilag menekülnek az árutól, a növényeket sokszor áron alul adják el, miközben próbálják visszafogni a virágok fejlődését is azzal, hogy kevésbé fűtenek, és gyakrabban szellőztetnek, így tolva ki kicsit a szezont, de az elmaradt vásárlók problémáját mindez nem oldja meg.

Van azonban egy másik olvasata is a kialakult helyzetnek, egyrészt a járvány miatt rengetegen maradnak otthon és így óhatatlanul több idő jut a kertészkedésre, mint máskor, másrészt attól, hogy az emberek kerülik a személyes találkozásokat, szülinapok, évfordulók azért vannak, és mi más fejezhetné ki jobban, hogy gondolunk valakire, mint egy otthonába küldött virág. A házhozszállítás valóban működik mindkét kertészetnél, ráadásul mindenhol egyre több és több a megkeresés, igaz ezt a szolgáltatást nem ünnepi alkalmakkor veszik igénybe a vásárlók, hanem elsősorban azért, hogy ne kelljen kilépniük a házból.

Mindkét szakember azonban úgy vélte, hogy hiába több az otthon töltött idő, egy elhúzódó válság esetén, egy idő után az emberek jó része pénzügyi gondokkal fog küzdeni, márpedig ilyenkor mindenki a kertet hagyja utoljára. Nagy érvágás a kertészeteknek a kötelező 15 órai záróra is, abban mindkét szakember egyetértett, hogy így a vásárlók óhatatlanul nagyobb számban találkoznak egymással, míg normál nyitva tartás esetén jobban megoszlana a tömeg. Egyébként mindkét kertészetben nagyon ügyelnek az óvintézkedésekre, maszkokkal, kesztyűkkel, fertőtlenítőkkel és gyakori takarítással védekeznek, de a több ezer négyzetméternyi – főként szabadtéri – terület, amúgy is kedvező járványszempontból. Pénteken, amikor ellátogattunk a kertészetekbe mindkét helyen viszonylag nagy volt a forgalom, ami nyilván a jó időnek és a hétvégének volt köszönhető, de ez egyrészt – mint mesélték – az utóbbi időben nem volt jellemző, másrészt a látogatószám csak a mi szemünknek volt sok, egy járvány nélküli áprilishoz képest, üresek voltak a kertészetek.