Nagy családja ünnepelte a dédit – 90 éves lett

Szépkorú asszonyt köszöntöttek a településen, népes családja körében.

Özvegy Végh Károlyné szeptember 8-án töltötte be 90. születésnapját. Az évfordulót 13-án, vasárnap ünnepelte meg családjával, négy gyermeke, öt unokája és négy dédunokája körében. Ekkor köszöntötte őt a falu önkormányzata nevében Lórántfy Tibor polgármester is, aki az ajándék mellett átadta az emléklapot is.

Mariska néni bár nehezen mozog, azért mindennap kimegy az udvarra, az árnyas fa alól nézelődik, a kiskertben pedig tanácsaival segíti leányát, menyét. A lakásban rendszeres rejtvényfejtéssel múlatja az időt. Nagyon szereti – és ezzel tartja magát frissen. Két gyermeke vele lakik, fia a családjával szintén Mesteriben, így gyakran látogatják őt.