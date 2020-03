Nagy Jonathan illuzionista is tett felajánlást a Markusovszky kórház dolgozói számára

Na persze, ezúttal nem valamilyen bűvésztrükkről van szó, hanem pizzáról, mégpedig sok pizzáról.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: cserélje le a krumplit!

Tegnap számoltunk be róla, hogy mennyi segítség és felajánlás érkezett a szombathelyi mentőszolgálat munkatársaihoz. Nehéz és egyben komoly feladat hárul az egészségügyi dolgozókra a jelenlegi helyzetben, sokan lehetőségeikhez képest igyekeznek valahogy könnyíteni a munkájukat. Ezúttal a népszerű szombathelyi illuzionista, Nagy Jonathan ajánlotta fel, hogy nyolc napon keresztül, minden nap hat pizzát ajándékoz a Markusovszky kórház dolgozóinak. Az első kézbesítés már meg is történt, Jonathan személyesen vitte be a sürgősségi osztály munkatársainak a pizzákat. Erről a illuzionista hivatalos Facebook-oldalán keresztül számolt be. Folytatás következik…