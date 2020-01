Nagy sikert aratott a „röfinap” – Mutatjuk, melyik kolbász lett a legjobb

Hetedik alkalommal rendezte meg szombaton a településen a helyi önkormányzat és a Rábapatyért Közhasznú Egyesület a röfinapot, elegánsabb elnevezéssel regionális kolbásztöltő versenyt.

A vendéglátó falu lakói közül több százan már kora reggel azon serénykedtek, hogy a látogatók addig se éhezzenek-­szomjazzanak, amíg a csapatok kolbászporciói kisülnek. A korábban levágott százhúsz kilós sertésből hurka, kolbász, pecsenye, toroskáposzta sült-főtt a sátor egyik végében, várva azokat, akik támogatójegyet váltottak.

Az idén frekventáltabb helyre költözött a már bejáratott rendezvény. A 84-es főút mellett állították fel a háromszáz négyzetméteres sátrat. Dugovics Balázs polgármester elmagyarázta: egyrészt azért, hogy a termelői piac szomszédságába kerüljön a rendezvény, másrészt, hogy a látogatók könnyebben odataláljanak.

A sátorban húsz csapat látott neki, hogy a kapott öt kiló apró húsból a lehető legfinomabb kolbászt készítse el. A többi kelléket a csapatok hozták a darálóktól a fűszereken, körítéseken át a sütőalkalmatosságokig. Kevéssel tizenegy óra után a helyszín már felbolydult méhkashoz hasonlított.

A Csak Csajok csapat sárvári üzletsoráról érkezett hölgyek, Nóri, Krisztina és Barbara az esélytelenek nyugalmával darálták a húst, a csapat egyetlen férfi tagja az asztalt markolta, hogy ne mozogjon. Először vannak itt – mondták, de megmutatják a rábapatyiaknak, hogy ők is tudnak finom kolbászt készíteni. Hogy mivel? Szeretettel, mondták, de a daráláshoz használtak egy kis pálinkát is. A NAV ötfős csapatánál dr. Fekete Attila már gyúrta a húskeveréket, amelyet az idén horvát módra, korianderes keverékkel fűszereztek. A felvidéki Dunaszerdahelyről érkezett húsmesterek az idén is a soproni ­GYSEV-dolgozókkal egészültek ki. Cseh Tamás büszkén mutatta: tavaly ők vitték el az első díjat, és az idén sem szeretnék alább adni. Náluk borovicska védett a mínuszok ellen. Győzni jöttek a kőszegi darabontok is: vargányás-húsos kolbásszal igyekeztek meggyőzni a zsűrit. A gersekaráti Bükkhegyért Egyesület tagjai a kivételesen jó minőségű paprikától, a Rábapaty és Vidéke Horgász­egyesület tagjai meg a sajtos-sonkás, paprika nélküli különlegességtől várták a győzelmet.

– Mi nem koszolunk, megcsináljuk a 95 kiló kolbászt az egész csapatnak – harsogták vidáman a helyi Vega Kannibálok csapat boszorkánykonyhájánál. A szombathelyi Holczbauer István három gyermekét hozta magával hasznos segítségnek, családi csapatot alkotott a Dobos–Császár-trió is: csípős kolbászon dolgoztak.

Az eredményhirdetésre megérkezett Ágh Péter országgyűlési képviselő. – Ismét jól sikerült az ízek viadala Rábapatyon, melynek sikeréből mindenki: a szervezők, a részt vevő csapatok és a Kovács Ferenc volt konzul által vezetett zsűri is kivette a részét. A rendezvény új helyszíne, a termelői piac rámutat Rábapaty fejlődésére, mely továbbra is közös célunk – mondta. Három órakor kiderült: a pálmát az esélytelenek nyugalmával induló Csak Csajok csapat vitte el.