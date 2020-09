Nagy szélben nagy eredmények születtek a lukácsházi Abért-tavon

Nagy szélben születtek nagy eredmények a Vasi Vizek legjobb sporthorgásza elnevezésű versenysorozat harmadik fordulójában.

Szeptember első vasárnapján az Abért-tavon rendezték meg a Vasi Vizek legjobb sporthorgásza elnevezésű megyei versenysorozat harmadik fordulóját, mely egyben a Megyei Csapatbajnokság felkészítő ver­senye is volt. A tavaszról elhalasztott versenyen 60 horgász mérette meg magát három kategóriában a hétvégi változékony időben.

A szokásos technikai eligazítás és a lebonyolítási rendszer ismertetése után a versenyzők elfoglalták rajthelyeiket, és elkezdődött a majd kétórás felkészülési időszak. Volt tehát idő az etetőanyagok bekeverésre, a szerelékek összeállítására és az aznapi versenytaktika részletes kidolgozására is. Az északias szélben az I-es tavon hét ifjúsági pecás küzdött, a II-esen 18 verseny- és 35 hobbihorgász próbált minél több halat fogni. A hullámzó víz azonban feladta a leckét, nehéz volt egy helyben tartani a csalit.

A hal ugyan jobban evett, mint ahogy az például déli szélben tapasztalható, mégis egyenetlen ütemben jöttek a kapások, de aki megtalálta a megfelelő taktikát, és jó helyre is sorsolt, annak szerencsésen jött ki a lépés. A négyórás fordulóban a versenyzők közül legtöbben a rakós botos módszert választották, hobbi kategóriában a feeder technika volt népszerű, de akadtak, akik match bottal is próbálkoztak. Csontira és a kukoricára jött a legtöbb hal, szép pontyok, méretes amurok és dévérkeszegek akadtak horogra, de mozgolódtak a törpeharcsák is, viszont kárászból ezúttal kevesebb került szákba. Többen is húsz kiló fölött mérlegeltek.

A versenyzőknél a szektor széle ismét jó helynek bizonyult, sokáig úgy tűnt, hogy az 1-esen Misák Norbert (Büki HE) 26 ezer 780 gramm összfogással nyeri a versenyzői kategóriát, ám középen, a 2-es szektorban még ennél is több, 35 ezer 380 gramm hal került szákba, ezzel Török Zoltáné (Elektromosok SHE) lett az elsőség.

A győztesnek hagyományos csalival (kukorica, csonti) sikerült ezt a mennyiséget megfognia, a szél teljesen szemből fújt, így nem volt zavaró oldalsó áramlás, érkeztek dévérek, kárászok és néhány ponty is. A hobbi horgászoknál Hegedüs József (Kőszegi HE, 29 940 gr), az ifiknél Bors Ivett (Spartacus HE, 5520 gr) nyert. A dobogósok a kupa és az érem mellé értékes Decathlon-utalványt is átvehettek jutalmul. A legeredményesebb női versenyző Sántáné Tóth Andrea (Körmendi Munkás HE, 13 260 kg) volt.